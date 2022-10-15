Мнение: Волновая природа

Путин вчера сообщил, что он «думает», что в течение двух недель мобилизация завершится.

Я же думаю, что он как всегда, солгал. Мобилизация не завершится, а возьмет паузу. Через две недели наступит 1 ноября – дата, на которую в этому году перенесен «обычный» призыв.

Военкоматы даже теоретически не смогут вытянуть сразу две задачи: проведение мобилизации и плановый призыв на срочную службу. Поэтому сейчас такое озверение в вопросе мобилизации, так как через две недели примерно до Нового года система будет увольнять из армии срочников-дембелей и призывать новый набор.

А так как боевые действия идут, то нужно набрать как можно больше пушечного мяса сейчас, чтобы его хватило до Нового года и даже до середины января, после чего военкоматы неизбежно начнут облавы на новые партии мобилизованных.

Расчет, конечно, на то, что система призыва как-то сумеет перестроиться и сможет к весеннему призыву разруливать два проекта: плановый призыв и перманентную мобилизацию.

Но всё это начинает сильно напоминать «волны» коронавируса, когда системе после взрыва активности требовался небольшой, но период релаксации, иначе она окончательно впадала в кому. При этом периоды активности (они же «волны» коронавируса) становились всё короче, так же, как сжимались и периоды релаксации. В итоге они почти подошли к одной точке, за которой проект «коронавирус» в нашей стране сам по себе должен был схлопнуться, но тут удачно началась спецоперация, и «пандемия» в стране завершилась естественным образом – с ней просто перестали бороться. И коварный вирус сразу куда-то исчез.

Мобилизацию ожидает та же судьба, так как структурно это один и тот же сюжет. Первая волна будет самой длинной, после чего система будет вынуждена сокращать периоды активности по причине невозможности поддерживать себя постоянно в напряженном состоянии. Качество подготовки (и без того близкое к нулю) упадет до отрицательных значений, и скорее всего, прямо на сборных пунктах будут формировать маршевые роты без заезда в учебные центры. Хотя, конечно, кто-то туда и попадет, но в основном мобилизованных будут бросать сразу на фронт. Мы еще увидим людей в цивильном (не забываем, что полтора миллиона комплектов формы тю-тю), сидящих в окопах. Точнее, нам покажут ролики с пленными в гражданке, так будет более логично. Собственно, уже сейчас из-за того, что все покупают себе амуницию, внешний вид мобилизованных всё больше напоминает средневековые армии – кто во что горазд.

Максимум на четвертой-пятой волне, как и с коронавирусом, всё окончательно схлопнется в точку, поэтому придется придумывать какую-то новую катастрофу, чтобы прикрыть нынешнюю. Если, конечно, ещё будет кому и что придумывать.

В стране реально складывается революционная ситуация, и хотя сейчас даже на горизонте не видно, кто может стать ее движущей силой, в случае, если организующего начала у революции не будет, она будет просто волной хаоса, в котором затем и будут вызревать те или иные проекты и, соответственно, те субъекты, которые станут за ними.

А пока – все менее популярная империалистическая война, распад управления, развал тыла, всё более кретинские решения руководства и полный раздрай в правящих группировках. Если на это наложится еще и тяжелое военное поражение, то всё будет как по учебнику.

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