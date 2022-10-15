 

Бывший Бузовой исполнил стриптиз на дне рождения звезды «ДОМа-2»

15.10.2022, 11:50, Разное
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Бывший парень Ольги Бузовой отметился на дне рождения одной из звезд реалити «ДОМ-2». На празднике с откровенными нарядами на приглашенных дамах Роман Гриценко исполнил стриптиз.
13 октября свое 25-летие отметила одна из звезд «ДОМа-2» Татьяна Мусульбес. По этому поводу селебрити устроила роскошное мероприятие, на котором собрались звезды российского шоу-бизнеса. Изюминкой мероприятия стало то, что многие гостьи были одеты достаточно откровенно. Среди приглашенных был и бывший парень Ольги Бузовой Роман Гриценко, который открыл в себе новый талант. Несмотря на то, что хозяйка праздника пригласила профессионального стриптизера, экс-возлюбленный певицы решил составить ему конкуренцию.

Появление в холле заказанного танцовщика в стиле ню не на шутку взбудоражило всех гостей. Бывший парень Ольги Бузовой Роман Гриценко и сам начал сбрасывать с себя одежду. Далее модель и актер начал повторять движения стриптизера, соблазняя явившихся на день рожденье представительниц прекрасного пола. Не стесняясь окружающих бывший участник «ДОМа-2» притянул к себе Милену Безбородову и повалил ее на диван.

Стоит отметить, что летом Татьяна Мусульбес рассталась с мужем Сергеем Михом, в браке с которым прожила два года. Разрыв девушка переживала очень болезненно, не стыдясь слов и откровенных рассказов о своих переживаниях. Из-за постоянных отеков на лице от постоянной заплаканности участница телестройки отказывалась от эфиров и открытого общения с друзьями. Однако сейчас она уже смогла взять себя в руки и больше не намерена снова страдать. Поэтому свой день рождения жгучая брюнетка закатила шумную вечеринку, на которой появилась в золотистого цвета облегающем мини-платье. Остальные гости также соответствовали образу именинницы, например, Милена Безбородова также подчеркивала свои формы топом и леггинсами. Саша Черно, которая пришла в гости вместе с супругом, выбрала для себя черное кожаное платье.


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