Московские производители нарастили выпуск медицинской мебели

Объемы производства увеличиваются благодаря реализации офсетного контракта, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. В городе действует пять договоренностей на поставку лекарств, медоборудования и детского питания. Объем инвестиций – 12,9 миллиарда рублей, уточнил чиновник.

Столица не только заключает офсетные контракты, но и предоставляет земельные участки для реализации крупных инвестиционных проектов, отметил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

“Например, Москва приняла решение выделить участок на востоке столицы под строительство корпуса для выпуска школьной, домашней и офисной мебели. Инвестор вложит в этот проект 280 миллионов рублей”, – приводит слова чиновника портал mos.ru.

В марте город начал предоставлять инвесторам участки в аренду по ставке один рубль в год. Компании могут в короткие сроки наладить выпуск продукции и снизить затраты на создание рабочих мест.

За первые семь месяцев 2022 года московские компании нарастили выпуск изделий для сердечно-легочной реанимации, остановки кровотечений, аппаратов ИВЛ, пульсоксиметров и другого медицинского оборудования. Объем произведенной продукции на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По условиям офсетных контрактов Москва предоставляет инвесторам все условия для создания нового предприятия или модернизации уже существующего. Город обязуется в течение определенного срока приобретать произведенную на таком заводе продукцию.