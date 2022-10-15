Повесть о настоящих детях

О чем рассказали наградные листы, в которых значились известные всей стране фамилии.

Была в советское время знаменитая «Повесть о настоящем человеке» — рассказ о судьбе летчика, потерявшего ноги, но заново освоившего истребитель и вернувшегося на фронт. И есть там ключевой эпизод, важнейший для сюжета. Начальник госпиталя, в котором лежит тяжелораненый летчик Алексей Мересьев, приходит к его соседу по палате, полковому комиссару Воробьеву. У генерала медицинской службы горе — на фронте убит его единственный сын, тоже знаменитый врач, который пошел на войну добровольно — он был военным медиком, в высоком звании, и никто не требовал от него службы на передовой.

«Мне стоило только поднять телефонную трубку — и ничего, ничего бы не случилось, понимаете — ничего! — говорит генерал. Но, — продолжает он, — …вы понимаете, мне было известно, что еще у одного человека — вы знаете, о ком я говорю, — был сын, офицер, и его убили в первые дни войны! И вы знаете, что сделал этот отец? Он послал на фронт второго сына, послал летчиком-истребителем — на самую опасную воинскую специальность… Я думал тогда об этом человеке, мне стало стыдно своих мыслей, и я не позвонил по телефону…»

«Еще один человек» — это, по версии автора повести, конечно же, Сталин, который действительно послал на войну своих сыновей. Да, он мог бы смотреть в глаза любому отцу любого фронтовика и на вопрос: «А где ваш сын?» — Верховный главнокомандующий мог бы ответить: «На войне!»

Полковник Сталин

Да, Василий Сталин действительно шел в бой на истребителе. Да, у него была командная должность. Да, он стал полковником в 21 год. Но…

Читаем наградной лист Василия Сталина, подписанный командиром 210-й истребительной авиационной дивизии полковником Уховым:

«По инициативе гвардии полковника Сталина в мае 1942 года был сформирован 434 ИАП. <…> За образцовое выполнение боевых заданий 434 ИАП в ноябре 1942 года был преобразован в гвардейский истребительный авиационный полк. Гвардии полковник Сталин на протяжении всего периода боевой работы полка систематически следил за его подготовкой, лично руководил боевыми операциями и обучением молодого летного состава, чем в большой степени способствовал боевым успехам полка. За отличную подготовку летного состава полка и личное руководство боевыми операциями под Харьковом и Сталинградом гвардии полковник Сталин награжден орденом «Красное знамя».

В феврале месяце 1943 года гвардии полковник Сталин вступил в командование 32 гвардейским истребительным авиаполком. Под его руководством полк, участвуя в Демянской операции на С-Западном фронте, произвел 566 самолето-вылетов, из них 225 боевых. Проведено 28 воздушных боев, в результате которых сбито 42 самолета противника.

Гвардии полковник Сталин лично водил на боевые задания своих подчиненных и вел воздушные бои, в которых сам сбил 1 ФВ-190…»

На основании этого представления 11 марта 1943 года командующий ВВС Красной армии генерал-полковник Новиков наградил полковника Василия Сталина полководческим орденом Александра Невского.

С 18 мая 1944 года Василий Сталин назначен командиром 3-й гвардейской истребительной авиационной дивизии в составе 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса. Дивизия под его командованием принимает участие в боевых действиях по освобождению Минска, Вильно, Лиды, Гродно, Паневежиса, Шяуляя и Елгавы.

Из наградного листа от 1 июля 1944 года, подписанного командиром 1-го гвардейского истребительного авиационного корпуса генерал-лейтенантом авиации Е.М. Белецким:

«Дивизия на данном участке провела 22 воздушных боя, в которых лётчиками уничтожено 29 самолётов противника <…>.

Гвардии полковник В.И. Сталин обладает отличной техникой пилотирования, лётное дело любит. Летает на всех типах истребительной авиации. Лично участвует в боях. Тактически грамотен. Обладает хорошими командирскими качествами.

Достоин правительственной награды — ордена Красного Знамени».

Весной 1945 года Василий Сталин командует 286-й истребительной авиационной дивизией 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Дивизия под его командованием принимает участие в Берлинской наступательной операции. В наградном листе от 11 мая 1945 года, подписанном командиром 16-й воздушной армии генерал-полковником авиации С.И. Руденко, говорится:

«За период проведения Берлинской наступательной операции частями дивизии под непосредственным руководством гвардии полковника В.И. Сталина проведено 949 боевых вылетов. Проведено 15 воздушных боёв, в ходе которых сбито 17 самолётов противника, причём в первый же день операции — 11, потерян лишь один экипаж. Лично товарищ Сталин за время участия на фронтах Великой Отечественной войны произвёл 26 боевых вылетов и сбил лично 2 самолёта противника. Достоин награждения орденом Суворова 2-й степени».

Итак, 26 боевых вылетов, четыре высоких боевых ордена (из них два полководческих), два сбитых самолета. Это, на самом деле, много. Если бы каждый советский летчик-истребитель сбил по одному самолету противника, вся немецкая авиация была бы уничтожена. И как бы ни сложилась дальнейшая жизнь Василия Сталина (а сложилась она, по большому счету, трагически), в боях он вел себя достойно.

В небе войны

Но своих сыновей послал на фронт не только Сталин. Летчик-истребитель Степан Микоян, сын Анастаса Микояна, в 1941 году защищал небо Москвы, в 1942 году воевал под Сталинградом, где заслужил орден Красного Знамени. Был сбит «дружественным огнем», обгорел и был тяжело ранен, но посадил поврежденный самолет. В дальнейшем он служит в 12-м гвардейском истребительном полку противовоздушной обороны, ему — в прямом смысле слова — доверяют жизни высших командиров Красной армии:

капитан Микоян со своим звеном прикрывает в воздухе перелеты маршала Советского Союза Жукова, маршала авиации Новикова, маршала артиллерии Воронова.

Это тоже опасная и ответственная боевая работа, за которую Степан Микоян был награжден орденом Красной Звезды.

Такую же награду получил в 1945-м и младший сын Анастаса Микояна, Алексей. Он служил вместе со своим братом. У Алексея не было на счету сбитых самолетов, но он совершил 19 боевых вылетов, из них восемь — на прикрытие особо важных рейсов. А после войны Алексей Микоян продолжил службу в ВВС и получил генеральское звание. Генералом и Героем Советского Союза (за испытания новых самолетов) стал и Степан Микоян.

Другой сын наркома Микояна, Владимир Микоян, вместе со старшим братом воевал под Сталинградом и погиб в воздушном бою в сентябре 1942 года. Степан Микоян вспоминал: «…Летчики прилетели, рассказали, что видели, как Володя стрелял по бомбардировщику, потом вышел из атаки вверх, где его атаковал «Мессершмитт». После очереди «мессера» самолет моего брата перевернулся и вошел в пикирование… и врезался в землю. <…> А что видели место падения — это важно. Сколько таких летчиков было, которые считались пропавшими без вести… Полк воевал недолго. Две недели всего. Там были очень большие потери: 16 человек и 25 самолетов за две недели войны».

Вместе с братьями Микоянами в том же 12-м истребительном полку ПВО служил и Александр Щербаков, сын начальника Главного политического управления Красной армии генерал-полковника Щербакова, также близкого сотрудника Сталина.

Лейтенант Щербаков совершил 25 боевых вылетов, вместе со своими товарищами сбил один самолет и был награжден орденом Отечественной войны II степени. В 1971 году летчик-испытатель Александр Щербаков получит Золотую Звезду.

Они не вернулись из боя

Но не все дети советских вождей пережили войну. О Владимире Микояне я уже написал, но в авиации воевал и Тимур Фрунзе — сын народного комиссара по военным и морским делам Михаила Фрунзе. После смерти отца Тимур Фрунзе воспитывался в семье наркома Климента Ворошилова.

Тимур Фрунзе окончил авиационное училище и в конце декабря 1941 года получил назначение в 161-й истребительный авиационный полк. Он воевал всего девять дней и совершил девять боевых вылетов, в ходе которых одержал одну групповую победу.

19 января 1942 года Тимур Фрунзе вместе со своим напарником Иваном Шутовым вступил в неравный бой с четверкой немецких истребителей. Им удалось сбить один самолет, но силы были неравны. Самолет Тимура Фрунзе загорелся…

Командование 57-й авиадивизии, в состав которой входил 161-й полк, представило лейтенанта Фрунзе к ордену Красного Знамени, но командующий авиацией Северо-Западного фронта генерал Куцевалов решил повысить награду и 16 марта 1942 года Тимуру Фрунзе было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Через 12 дней погиб и лейтенант Иван Шутов, который был рядом с Тимуром Фрунзе в его последнем бою.

На истребителе сражался и Владимир Багиров, сын первого секретаря ЦК компартии Азербайджана Мирджафара Багирова. Лейтенант Багиров начал войну в пехоте, в июле 1941 года он командовал взводом на Западном фронте. Был дважды ранен, после госпиталя просил направить его в авиационное училище, которое окончил в 1942 году. В мае 1943-го старший лейтенант Багиров служит в 40-м гвардейском истребительном полку. Это был знаменитый полк, в его составе воевало 16 Героев Советского Союза.

За пять недель Владимир Багиров совершил 19 боевых вылетов и участвовал в пяти воздушных боях. 5 июня он одержал свою первую и последнюю воздушную победу.

«Тов. Багиров при таране самолета противника погиб геройской смертью. <…> Достоин правительственной награды — ордена Ленина», — написал в его наградном листе командир 40-го полка Герой Советского Союза майор Моисей Токарев. Сам Токарев ненадолго переживет своего офицера — он погибнет через месяц.

Тайны Хрущева и Сталина

Леонид Хрущев — трагическая судьба и загадочная биография. Каких только слухов не ходило о сыне Никиты Хрущева! Рассказывали, что он якобы был осужден к штрафбату и погиб в пехоте, о том, что пропал без вести, что его приказал тайно расстрелять лично Сталин. Но документы свидетельствуют,

что старший лейтенант Хрущев в июле 1941 года совершил 27 боевых вылетов на скоростном бомбардировщике, был ранен в воздушном бою с истребителями, но сумел посадить свой подбитый самолет и спасти экипаж, был награжден орденом Красного Знамени.

После госпиталя Леонид Хрущев освоил истребитель и в декабре 1942 года был направлен в 18-й гвардейский авиаполк. Это была одна из лучших истребительных частей ВВС Красной армии, именно в составе этого полка начала свой боевой путь эскадрилья «Нормандия–Неман».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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