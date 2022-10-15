В Грузии зафиксирован демографический бум – на одну женщину приходится в среднем девять мужчин

Власти Грузии сообщили, что зафиксировали своего рода демографический бум.

По данным министерства социального обеспечения и демографической политики, за счёт увеличения рождаемости в стране, соотношение мужской части населения к женской резко возросло – на одну женщину приходится в среднем девять мужчин.

В ведомстве усмотрели чёткую связь между непростыми временами и изменением параметров рождаемости.

– Каждый раз когда над страной назревает угроза, наша земля приносит нам больше мужей для её защиты. Такое было много раз даже в нашей новейшей истории, – подчёркивают чиновники.

В феврале, когда только началась экономическая рецессия, природа сразу послала грузинскому государству новых мужчин, а сейчас цифры ещё больше, говорится в пресс-релизе. Теперь есть кому постоять за свой дом и грузинскую землю в случае внешнего вторжения.

Также в министерстве заметили, что самый большой приток мужчин зафиксирован в северных регионах, в то время как на юге ситуация более уравновешенная. По мнению экспертов, это указывает на направление, откуда Грузии стоит опасаться угроз.

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