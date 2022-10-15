Не стало Робби Колтрейна: реакция Дэниэла Рэдклиффа, Эммы Уотсон, Джоан Роулинг и других

Грустные новости вновь объединили актеров франшизы о Гарри Поттере – вчера стало известно о смерти Робби Колтрейна, сыгравшего роль егеря Хогвардса Хагрида. Как сообщила его агент, актер скончался 14 октября в королевском госпитале Форт-Вэлли в Ларберте. Это событие стало настоящим потрясением для его коллег и миллионов поклонников по всему миру.

Робби был одним из самых забавных людей, которых я встречал, и постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. У меня особенно приятные воспоминания о том, как он поддерживал наше настроение в “Узнике Азкабана”, когда мы все часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух. Мне невероятно повезло, что я встретился с ним и работал с ним, и мне очень грустно, что он ушел. Он был невероятным актером и прекрасным человеком, – отдал дань уважения шотландскому комику Дэниэл Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера.

Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильмах о Гарри Поттере, опубликовала душераздирающее заявление в соцсетях:

Покойся с миром, Робби Колтрейн. Робби был самым веселым дядей, который у меня когда-либо был, но больше всего он проявлял глубокую заботу и сострадание ко мне, как к ребенку, так и к взрослому. Его талант был настолько огромен, что вполне логично, что он играл великана – он мог заполнить ЛЮБОЕ пространство своим блеском. Робби, когда-нибудь я буду так добра, как ты был со мной на съемочной площадке, я обещаю, что сделаю это в память о тебе. Знай, как сильно я тебя обожаю и восхищаюсь тобой. Мне будет очень не хватать твоей милости, твоих прозвищ, твоего тепла, твоего смеха и твоих объятий. Ты сделал нас семьей. Знай, ты был таким для нас. Лучше Хагрида не было.

Джеймс Фелпс, сыгравший Фреда Уизли, сказал:

Я буду скучать по случайным разговорам на все темы на свете. Никогда не забуду, как в сентябре 2000 года Робби Колтрейн подошел ко мне, очень нервному, 14-летнему, в мой первый день на съемочной площадке и сказал: “Наслаждайся этим, у тебя все получится”. Спасибо вам за это.

Мэтью Льюис, сыгравший Невилла Долгопупса, также почтил память актера:

Робби. Бобсер. Он никогда не обижался, и это всегда вызывало улыбку. Гигант во многих смыслах.

Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли, сказала, что была “разбита горем” известием о смерти Робби Колтрейна.

Убита горем из-за смерти Робби Колтрейна. Хагрид был моим любимым персонажем! Робби так блестяще изобразил теплоту, чувство дома и безусловную любовь Хагрида к своим ученикам и волшебным существам. Спасибо за смех. Скучаю по тебе, Робби. Посылаю любовь своей семье, – написала она в соцсетях.

Автор “Гарри Поттера” Джоан Роулинг тоже присоединилась к выражающим соболезнования:

Я не знала и, наверное. уже никогда не узнаю кого-нибудь, даже отдаленно похожего на Робби. Он был невероятным талантом, совершенно уникальным, и мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего его детям.

Стивен Фрай вместе с Колтрейном снимался в комедийном сериале “На свежем воздухе”. в соцсетях он написал:

Впервые я встретил Робби Колтрейна почти ровно 40 лет назад. Меня одновременно охватили благоговение/ужас/любовь. Такая глубина, сила и талант: достаточно забавно, чтобы вызвать беспомощную икоту, когда мы снимали наше первое телешоу «Alfresco». Прощай, старина. Мне будет ужасно тебя не хватать.

Хью Лори, партнер Робби по сериалу “Черная гадюка”, также вспомнил воспоминания о времени, проведенном с Колтрейном.

Надеюсь, можно поделиться воспоминаниями: я ездил с Робби Колтрейном между Манчестером и Лондоном на его вроде бы отреставрированном MGA. Я скручивал ему сигареты, пока он рассуждал о путях мира. Не думаю, что когда-либо еще я так долго смеялся или так многому научился в своей жизни.

Робби Колтрейн дебютировал на экране в “Дозоре смерти” в 1980 году, а затем снялся в комических фильмах, в том числе “Супертрава” (1985) и “Папа должен сесть на диету” (1991). Первую большую известность, а вместе с ней и премию Bafta за лучшую мужскую роль, Колтрейну принесла роль криминального психолога доктора Эдди “Фитца” Фицджеральда в сериале ITV Cracker. Он также появился в двух фильмах о Бонде, “Золотой глаз” и “И целого мира мало” в 1990-х годах, сыграв бывшего агента КГБ, ставшего главой мафии. Колтрейн стал первым человеком, получившим роль в фильмах о Гарри Поттере после того, как Джоан Роулинг лично выбрала его. В последние годы он почти не появлялся в кино и на телевидении. По слухам из-за прогрессирующего остеопороза. В специальном выпуске “20-летие Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс” актер был уже в инвалидной коляске. Говоря о своей роли Хагрида, он сказал:

Наследие фильмов заключается в том, что поколение моих детей будет показывать его своим детям, чтобы вы могли легко смотреть его и через 50 лет. К сожалению, меня тогда уже не будет… но будет Хагрид.