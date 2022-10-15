Мнение: Кто изолировал Путина?

Прочитал стенограмму пресс-конференции президента России Владимира Путина в Астане. Очень удивился, что в пресс-конференции приняли участие только сотрудники российских СМИ.

Вопросы задали: «Российская газета», «Аргументы и факты», «Коммерсант», МИЦ «Известия» и газета «Известия», ТАСС, РИА «Новости», Интерфакс, телеканалы «Россия» и «Россия. Вести», «Первый канал», RT International, «Вести FM» и «Маяк», Life.

И ни одного представителя других стран. Не говорю про журналистов из Германии, Франции, Италии, Турции или других стран-членов НАТО. Но даже из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана или Таджикистана никого не было.

Почему не было? Потому что иностранные журналисты в Астане проигнорировали пресс-конференцию президента России? Или кто-то в России решил оградить Владимира Путина от публичных вопросов иностранцев? Или служба безопасности президента России решила изолировать Владимира Путина, опасаясь провокаций?

Фотографии отсюда и отсюда

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