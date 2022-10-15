 

Самая красивая – Личное мнение

15.10.2022, 11:18, Разное
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Один из пластических хирургов Лондона ведёт свой ежегодный рейтинг — кто красивее. Специалист, говорят, известный, а методика его основана на Золотом сечении.


Фото: Соцсети

В этом году хирург признал самой красивой актрису Джоди Комер. Вся соответсвует сечению, кроме бровей.

Доктор измерил всё лицо — и нос, и пропорции. Соответствует лицо золотому сечению больше всех других лиц.

Спорить с линейкой довольно глупо. Ну, раз соответсвует, то пусть соответствует. Однако разве эта Джоди — самая красивая? Да, конечно, нет — приятная женщина, но не более.

Красота, с точки зрения пластического хирурга, возможно действительно заключается в пропорциях и миллиметрах. Но объективно красота — это нечто выдающееся. То, что не опишешь соотношением ширины лица к высоте лба.

Скорее даже, всё наоборот — именно несоответствие усреднённым параметрам и есть красота. И доказать, что человек красив, линейкой невозможно. Ты просто смотришь и решаешь, красота перед тобой или нет.

Согласны? Считаете, что вот эта Джоди Комер — самая красивая?

Источник: Лена Миро


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