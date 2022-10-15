Мнение: Стоит ли бояться вымерзания Европы

А может, и правильно немцы мёрзнут? Скромность и умеренность всегда считались добродетелями — хотя бы даже и у нас. Возьмём, к примеру, Святослава Игоревича, внука Рюрика. Цитирую Карамзина: «Сей Князь, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости, пылал ревностию отличить себя делами и возобновить славу оружия Российского, столь счастливого при Олеге; собрал войско многочисленное, и с нетерпением юного Героя летел в поле. Там суровою жизнию он укрепил себя для трудов воинских, не имел ни станов, ни обоза; питался кониною, мясом диких зверей, и сам жарил его на углях; презирал хлад и ненастье северного климата; не знал шатра и спал под сводом неба: войлок подседельный служил ему вместо мягкого ложа, седло изголовьем».

Прожил, правда, князь не так долго, но убили его не цистит с геморроем, а коварные печенеги. Современным жителям Германии такая опасность угрожает навряд ли — разве что они сами впутаются в неприятности, сказав неосторожное «нет» новым немцам из Африки или Ближнего Востока.

Греческие философы также предпочитали обходиться без голубого газа в тёплых квартирах. Сократ, к примеру, ходил босиком и редко мылся, что не мешало ему волочиться за красивыми юношами. Чем не пример подражания немецким бюргерам?

Мы говорим: «Европа вымерзает, Европа вымерзает». Но, может быть, Европа не вымерзает, а выздоравливает? Как верно пишут читатели, ходьба по лестницам укрепляет сердце, и то же самое делает велосипед. Прохлада в квартире, по мнению многих врачей, куда как полезнее сибаритских 25-28 градусов, к которым мы привыкли в России. Можно найти плюсы и в вегетарианстве. Согласно известной советской мудрости, от мяса ноги мёрзнут — а зачем же мёрзнуть дополнительно, если в квартире и без того дубак?

Если подумать, человеку не так много надо. Пачки макарон вполне хватит на день. Воду в Европе пьют из-под крана, это известно. Термобельё, свитеры и ватники защищают от мороза ничуть не хуже, чем горячие батареи, при этом почти бесплатно. Что же касается горячих ванн, так это излишество — особенно когда ты сидишь на удалёнке. Да, через пару недель немытое тело начинает слегка пованивать, но по этому поводу хорошо высказался ещё Фёдор Михайлович: «ко всему-то человек-подлец привыкает».

В конце концов, нынешнее сытое благополучие Европы довольно молодо — ещё каких-то сто лет назад немцы жили впроголодь, страдали от холода и безработицы. Ничего страшного не произойдёт, если Германия снова вернётся во времена «Чёрного обелиска» Ремарка — особенно если на этот раз немцы сумеют удержать свою валюту от скатывания в гиперинфляцию. А даже если не сумеют… что же, начинать с нуля всегда весело. Если станет тяжело, пусть звонят нам: мы народ добрый, мудрыми советами всегда готовы помочь.