Скроют объемы и подчеркнут изгибы: самые модные фасоны брюк, которые отлично стилизуют фигуру

С помощью одежды можно сделать фигуру визуально более пропорциональной. Сегодня мы подробнее остановимся на выборе брюк. Есть актуальные фасоны и модели, с помощью которых можно не только создать эффектные луки, но также и стилизовать фигуру.

Укороченные с высокой посадкой

Такие брюки дают возможность оптически удлинить ноги. Высокая посадка плюс длина чуть выше щиколотки — и вот уже кажется, будто у вас модельная фигура с ногами «от ушей». Добавьте обувь на каблуках — и точно можно выходить на подиум.

Обратите внимание, что брюки могут быть из любого материала. Например, не только полиэстера, но также из из денима. Укороченные джинсы лучше берите с вертикальным рядом пуговиц спереди.

Прямого кроя в мужском стиле

Такие брюки очень выгодно подчеркиваю силуэт, скрывая недостатки в виде неидеально ровных ног или полных бедер.

Это прекрасный вариант в плане основы для составления офисно-деловых луков.

Леггинсы

Выглядеть стройнее и подчеркнуть женственные изгибы помогут облегающие брюки. Отдавайте предпочтение укороченным леггинсам (чтобы щиколотки оставались) и с разрезами по бокам на штанинах (в нижней части).

Такие брюки хорошо сочетаются с объемным верхом: например, с худи, толстовкой, пиджаком или блйзером оверсайз.

С высокой талией и с поясом

В таких брюках вы точно будете выглядеть стройнее и сможете сделать так, чтобы ноги казались длиннее, чем они есть на самом деле.

Отдавайте предпочтение штанам прямого кроя (чтобы они не облегали фигуру), если нужно скрыть полноту бедер. Учтите, что пояс должен быть такого же цвета, что и брюки.

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Расклешенные

Расклешенные брюки с высокой посадкой из струящейся ткани — прекрасный способ добавить пару лишних сантиметров роста и сделать живот более плоским визуально.

Такие штаны лучше сочетать с элегантной обувью на каблуках.

С клешем от колена

Если у вас худые ноги, рассмотрите вариант ношения брюк с клешем от колен.

С помощью такой модели ваша фигура будет выглядеть более пропорциональной: «уравновесятся» верх и низ.

Кюлоты

Это удачная модель для тех девушек, у кого короткие и полноватые ноги.

Укороченные брюки с высокой посадкой и клешем от бедра прекрасно скрывают подобные недостатки.

Палаццо

Это те же кюлоты, но только длиннее.

Сочетайте такие брюки с обувью на каблуках и с облегающим верхом (например, с водолазкой).

Карго

Эти брюки (сейчас в моде) с накладными карманами — настоящая находка для худощавых девушек. Именно карманы создают дополнительный и такой необходимый объем в бедрах.