 

“Мы парень с девушкой”: стало известно имя новой дамы Прилучного

15.10.2022, 10:15, Разное
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Не успел Павел
Прилучный жениться, как в жизни харизматичной звезды сериала “Мажор”
произошли перемены. Напомним, что в августе 2022 года актер связал себя узами
брака с другой молодой актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян.

Как только интерес
к свадебным подробностям поутих, в центре внимания оказалась карьера актера.
Выяснилось, что в спектакле “Косметика врага” появится новая актриса.
Ранее в актерском составе числилась Мирослава Карпович, а в сентябре ее
фотография исчезла с афиш.

Теперь стало
известно имя новой дамы Павла Прилучного — партнерши по спектаклю. Ею станет
актриса Екатерина Иванова, которую зрители могли видеть в пятом сезоне сериала
“Склифосовский”.

Поклонники
подозревают, что причиной перемен звездного состава стал конец романтических
отношений Павла Прилучного с Мирославой Карпович. Сплетни не утихают даже после
официального заявления актера.

“Мы никогда
не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили
разбомбить”, — комментирует отношения с Мирославой Павел Прилучный.

Сама девушка за
все время ни разу не ответила на вопросы про связь с Прилучным. Возможно,
актеры действительно были просто друзьями, нашедшими общий язык в непростое
время.


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