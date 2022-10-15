“Мы парень с девушкой”: стало известно имя новой дамы Прилучного

Не успел Павел

Прилучный жениться, как в жизни харизматичной звезды сериала “Мажор”

произошли перемены. Напомним, что в августе 2022 года актер связал себя узами

брака с другой молодой актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян.

Как только интерес

к свадебным подробностям поутих, в центре внимания оказалась карьера актера.

Выяснилось, что в спектакле “Косметика врага” появится новая актриса.

Ранее в актерском составе числилась Мирослава Карпович, а в сентябре ее

фотография исчезла с афиш.

Теперь стало

известно имя новой дамы Павла Прилучного — партнерши по спектаклю. Ею станет

актриса Екатерина Иванова, которую зрители могли видеть в пятом сезоне сериала

“Склифосовский”.

Поклонники

подозревают, что причиной перемен звездного состава стал конец романтических

отношений Павла Прилучного с Мирославой Карпович. Сплетни не утихают даже после

официального заявления актера.

“Мы никогда

не говорили и нигде не выставляли, что мы парень с девушкой. СМИ это решили

разбомбить”, — комментирует отношения с Мирославой Павел Прилучный.

Сама девушка за

все время ни разу не ответила на вопросы про связь с Прилучным. Возможно,

актеры действительно были просто друзьями, нашедшими общий язык в непростое

время.