 

Лишился фамилии отца и уехал из России: как живет подросший сын Баскова, с которым он не общается

15.10.2022, 10:15, Разное
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Николай Басков по праву считается одним из самых завидных холостяков страны. Артист построил блестящую карьеру на сцене, завоевал любовь публики и выпустил множество хитов, которые будут популярны еще долгие годы. Однако в личной жизни певцу пока не улыбнулась удача. Николай до сих пор одинок, к тому же, не имеет возможности общаться с единственным с сыном. А ведь наследнику звезды исполнилось уже 16 лет.

Басков никогда не страдал от недостатка женского внимания. Однако построить по-настоящему серьезные отношения у него так и не вышло. Впрочем, однажды артист все-таки связал себя узами брака. В начале нулевых он женился на Светлане Шпигель – дочери продюсера Бориса Шпигеля. А в 2006 году супруга подарила звезде сына Бронислава.

К сожалению, вскоре после прибавления семья распалась. Тогда Светлана запретила Николаю видеться с ребенком. Поговаривали, якобы на этом настоял Борис Шпигель. Так, маленький Бронислав не только потерял возможность общаться с отцом, но и лишился его фамилии.

Через несколько лет после развода с певцом Шпигель вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал украинский бизнесмен Вячеслав Соболев. По слухам, мужчина поладил с Брониславом и даже его усыновил. А потом у мальчика появилась младшая сестра Нина.

Увы, эта семья тоже просуществовала недолго. Через пару лет Светлана развелась с мужем и решила перебраться за границу. Бронислав, конечно, уехал из России вместе с матерью. Теперь семья живет в Израиле. Шпигель практически не появляется на публике и тщательно оберегает детей от любопытных глаз общественности.

В этом году наследнику Баскова исполнилось уже 16 лет. Юноша ведет закрытый образ жизни, поэтому о его судьбе почти ничего не известно. Понятно только одно: он по-прежнему не общается со знаменитым отцом. Судя по всему, артист пока не предпринимает попыток выйти на связь с отпрыском. Впрочем, несколько лет назад певец высказывался о ситуации с сыном в одном из интервью. Николай дал понять, что многолетняя разлука дается ему тяжело.


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