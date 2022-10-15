Эксперт Fox News – Байден преуменьшает риски рецессии в США

Огромные государственные займы и возросшие расходы при Байдене нивелировали позитивный эффект экономической политики прошлых лет и привели США к рецессии, заявил бывший глава административно-бюджетного управления США Рассел Воут в интервью телеканалу Fox News. На фоне растущего индекса промышленных цен, повышая налоги и проводя антиэнергетическую политику, правительство поставило страну в крайне затруднительное положение, подчёркивает аналитик.

К нам присоединяется Расс Воут, директор Центра обновления Америки и бывший глава Административно-бюджетного управления США. Рады видеть вас! Я всегда полагал, что в политике важно быть честным. Как думаете, преуменьшает ли Джо Байден риски рецессии из-за промежуточных выборов или же это часть работы президента — хвалить экономику страны?

РАССЕЛ ВОУТ, директор Центра обновления Америки: Очевидно, что он преуменьшает угрозу, с которой эта администрация и все мы сталкиваемся с точки зрения экономики. Он не хочет быть искренен с американским народом. С первого дня вся администрация думала, что им сойдёт с рук создание своей версии реальности, но в конце концов это привело их к нынешнему положению. У них нет другого выхода. У них есть возможность притвориться, что они знают, что делают, и впервые оказаться на шаг впереди, но при этом они не могут нажать тревожную кнопку. К сожалению, мы движемся к рецессии, если она уже не наступила. Спросите большую часть владельцев малого бизнеса, посетителей продуктовых магазинов, владельцев накопительных пенсионных счетов (пенсионный план 401(k), они ответят, что рецессия уже началась, люди просто ждут неизбежного.



Расс, я бы сказал, что причина рецессии кроется в политике Джо Байдена, учитывая объёмы госзаймов и расходов. Я не жду, что президент признает ошибки в деле государственных трат. Интересно то, что он полагает, что экономика Америки крепче, чем могла бы быть, благодаря этим огромным расходам последних двух лет.

РАССЕЛ ВОУТ: С его стороны, это нелепое убеждение — думать, что нынешняя экономическая ситуация благоприятнее той, что была в конце срока администрации Трампа. Мы столкнулись с историческими проблемами, тогда как в то время наша экономика восстанавливалась и росла, выводя нас на траекторию рекордного роста, но потом у руля встала администрация Байдена и неоправданно увеличила госрасходы. Это перечеркнуло финансовые цепочки и ввело нас в затруднительное положение. В то же время имеют место неудачные экономические меры, такие как повышение налогов, «антиэнергетические» регуляции. Мы оказались в таком положении из-за их действий в нашей стране.



Смотря на обновлённый индекс промышленных цен, мы видим рост показателей: «еда» — на 1,2 процента, «энергия» — учитывая потребление нефти и природного газа, который нужен домохозяйствам для отопления, — на 0,7 процента. Я имею в виду, что это будет иметь огромное влияние на семьи американцев по мере приближения зимних месяцев.

РАССЕЛ ВОУТ: И не только это. Индекс цен на жильё остаётся высоким, а это весомая часть индекса потребительских цен, данные по которому мы увидим завтра. Да, всё это имеет ощутимое влияние. То, что он (Байден. — ИноТВ) заявляет, что у нас нет рецессии, — думаю, это своего рода игнорирование (фактов. — ИноТВ), учитывая, что люди видят (обратное. — ИноТВ), когда делают покупки. Дорожают фрукты и овощи, что показано на последнем графике, люди становятся свидетелями повсеместного наличия проблем. Они не полагаются на заявления чиновников о том, началась ли у нас официально рецессия или нет.

Дата выхода в эфир 13 октября 2022 года.