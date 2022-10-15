 

Должны нарастать автоматически — польский эксперт об усилении санкционного давления на Россию

15.10.2022, 10:10, Разное
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Восьмой пакет антироссийских санкций ЕС недостаточен, считает польский эксперт Кшиштоф Войчал. На портале Biznes Alert он пояснил, что, пока идут боевые действия на Украине, санкции необходимо наращивать автоматически.


AP

Польский эксперт по вопросам геополитики Кшиштоф Войчал считает, что восьмой пакет антироссийских санкций ЕС недостаточен. «Санкции необходимо ужесточать. Дело не может обстоять так, чтобы мы ставим их введение в зависимость от того, будут ли русские использовать, например, очередное оружие на Украине. Они должны нарастать автоматически, пока Путин ведёт боевые действия», — заявил аналитик в интервью Biznes Alert. 

По его мнению, суть санкций состоит в том, чтобы заставить российского лидера признать свою неудачу, положить конец конфликту и обеспечить будущее Украины. «Это наступит только тогда, когда Киев вступит в ЕС и НАТО», — отметил Кшиштоф Войчал.

«Один из путей к достижению этой цели — задушить Россию в экономическом плане.  Другого выхода нет», — констатировал он. 

Эксперт также полагает, что американцам следует просигнализировать россиянам о возможности введения эмбарго и морской блокады на экспорт российского сырья. Он напоминает, что после перекрытия кранов трубопроводов на линии РФ — Европа именно через балтийские и черноморские порты РФ будет экспортировать углеводороды.

«До тех пор, пока русские будут обострять конфликт на Украине, Запад должен отвечать на это всё более решительным и болезненным для Путина образом», — резюмировал он в интервью Biznes Alert. 


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