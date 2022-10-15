 

Московские клиники отметили кратный рост спроса на операции по смене пола

15.10.2022, 9:33, Разное
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Ряд московских клиник и медицинских центров, проводящие пластические и иные хирургические операции, отметили резкий рост спроса на смену пола, причем в основном новые пациенты – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Что послужило причинами такого резкого всплеска интереса, никто из представителей клиник не смог пояснить.

Война в УкраинеВ основном пациенты называют поводом к операции желание «быть в том теле, которое соответствует психоэмоциональному состоянию». Однако медики сомневаются в искренности клиентов и подозревают какой-то флешмоб – иначе число звонков и электронных писем не могло бы вырасти в десятки раз.

– Мы не справляемся, не успеваем всем отвечать, даже вызвали администратора в её выходной день. Сами не понимаем, что происходит, – рассказали в одном из центральных центров семейного здоровья. – Пишут, звонят вроде бы адекватные, умные молодые люди, просят срочно сделать операцию, предлагают огромные деньги. Но мы объясняем, что у нас очередь, запись на месяцы вперёд… А сегодня хирургу нашему повестку прислали в военкомат. Значит, ещё очередь сдвинется.

Медики также отмечают, что одного желания и денег от клиента недостаточно, необходимо решение специальной медицинской комиссии, которая рассмотрит все причины, по которым клиент хочет сменить пол, даст им взвешенную оценку и вынесет вердикт, является ли такое желание достаточно обоснованным. Часть клиентов после общения с психологами и докторами отказываются от своего желания. Однако всё чаще фиксируются случаи, когда интересующиеся срочной операцией молодые люди или их мамы пытаются «договориться» и решить вопрос с комиссией за взятку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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