После обстрела со стороны ВСУ территории ДНР погиб один мирный житель, шестеро ранены

Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

По информации ведомства в Telegram-канале штаба, обстрелы проводились с 8.00, в результате на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения.

Ранее ВСУ в 5.00 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.

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