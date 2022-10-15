 

После обстрела со стороны ВСУ территории ДНР погиб один мирный житель, шестеро ранены

15.10.2022, 9:30, Новости дня
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Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, информирует штаб территориальной обороны ДНР.

По информации ведомства в Telegram-канале штаба, обстрелы проводились с 8.00, в результате на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения.

Ранее ВСУ в 5.00 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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