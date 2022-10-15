После обстрела со стороны ВСУ территории ДНР погиб один мирный житель, шестеро ранены
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Один мирный житель погиб, еще шесть пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой народной республики со стороны украинских войск, информирует штаб территориальной обороны ДНР.
По информации ведомства в Telegram-канале штаба, обстрелы проводились с 8.00, в результате на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще шесть мирных жителей получили ранения.
Ранее ВСУ в 5.00 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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