Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе

В киевской области произошел удар по одной из общин области, сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

В своем Telegram-канале он отметил, что все службы работают, спасатели на месте. Предварительно обошлось без жертв.

В субботу утром в Киеве и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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