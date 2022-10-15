Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе
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В киевской области произошел удар по одной из общин области, сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он отметил, что все службы работают, спасатели на месте. Предварительно обошлось без жертв.
В субботу утром в Киеве и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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