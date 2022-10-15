 

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе

15.10.2022, 9:30, Новости дня
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В киевской области произошел удар по одной из общин области, сообщил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

В своем Telegram-канале он отметил, что все службы работают, спасатели на месте. Предварительно обошлось без жертв.

В субботу утром в Киеве и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, Украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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