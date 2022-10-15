 

Бывший глава Минфина Британии обозначил срок, когда премьер-министр Лиз Трасс покинет свой пост

15.10.2022, 9:30, Новости дня
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Премьер-министр Британии Лиз Трасс покинет свой пост через несколько недель, несмотря на изменение ее политики и решение о его увольнении, считает ушедший в отставку глава минфина страны и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг.

По его мнению, чудо-план даст ей лишь несколько недель, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.

Также издание отмечает, что даже высокопоставленные чиновники на Даунинг-стрит считают ее отстранение от должности лишь вопросом времени. Более того, министры и поддерживающие Трасс депутаты-консерваторы также выразили сомнения в том, что она сможет долго продержаться на своем посту.

Накануне Квартенга уволили с поста. Он пробыл на своем посту всего 38 дней.

Ранее сообщалось, что Трасс обещала одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа, если победит на выборах премьер-министра страны.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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