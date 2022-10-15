Блузка с пышными рукавами и блейзер: как подобрать наряды с французской элегантностью в осенне-зимнем сезоне

В последнее время французский шик начал пользоваться огромной популярностью. Для этого очень важно сочетать несколько основных правил, в частности, подбирать элегантные и комфортные вещи, а также всегда помнить о ключевых элементах образа. Это поможет произвести действительно неизгладимое впечатление.

Эстетический стиль Франции быстро начал пользоваться огромной популярностью и сейчас его нельзя сравнить ни с чем другим. Нужно комбинировать основные элементы таким образом, чтобы придать уникальный общий вид внешности.

У француженок точно есть чему поучиться в этом плане. Вот несколько советов относительно того, какие стоит приобрести вещи в осенне-зимнем сезоне, чтобы выглядеть как самая настоящая француженка.

Шерстяное пальто

Долговечность является очень важным фактором в гардеробе француженок, но это означает то, что они также обращают большое внимание на качество наряда. Важно, чтобы одежда оставалась в пригодном для носки состоянии даже через года.

Естественно, не все могут позволить себе приобрести дизайнерскую вещь, но они уделяют много внимания деталям при выборе материалов, чтобы конечный результат был превосходным.

Очень хорошим примером является шерстяное пальто, которое выглядит намного лучше, чем куртки и плащи, выполненные из какой-то другой ткани. Кроме того, это довольно теплое изделие.

Отлично смотрится шерстяное пальто, дополненное поясом, так как оно помогает сделать фигуру визуально более стройной.

Платье-миди

Даже самые крутые стилисты уверенны в том, что если в шкафу есть такое платье, то это позволит всегда выглядеть помимо превосходно и стильно. Наряд длиной миди является просто беспроигрышным вариантом, который хорошо подходит для совершенно любого мероприятия.

Платье поможет создать утонченный и вместе с тем максимально комфортный образ. Неслучайно у француженок есть такой наряд в шкафу.

Короткое платье на всегда удобно в носке, а вот макси вариант не на всех фигурах смотрится хорошо. Именно поэтому крой миди является просто идеальным вариантом. Такое платье самый настоящий фаворит среди француженок, который подходит всем, независимо от силуэта.

Можно дополнить такой наряд шарфом или ремнем, носить отдельно или же с блейзером, жакетом, туфлями на высоком каблуке, кроссовками или мокасинами. Конечный результат гарантировано будет невероятным.

Блейзер

Точно так же, как миди-платье, жакет или блейзер обязательно должны присутствовать в гардеробе, независимо от того, следуете вы французскому стилю или нет.

Все это по причине того, что это обязательная базовая вещь, которая должна быть даже в минималистичном гардеробе, особенно осенью. Пиджак является своего рода воплощением шика и добавляет нотку сияния, которую не может дать никакой другой предмет одежды. Всегда можно найти идеальный фасон блейзера для любого телосложения.

При помощи пиджака можно скорректировать фигуру, то есть, сделать ее более стройной или, наоборот, полной. Все зависит от особенности покроя.

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Кстати, брючный костюм также относится к французскому шику. Нужно выбирать не наряды в стиле 80-х годов с объемными плечами, а о гармонично сидящих на фигуре вещах, которые отлично держат форму.

Брюки

В последние несколько лет огромной популярностью пользовались джинсы, которые носили практически повсюду и с чем угодно. Однако, чтобы добавить в свой образ нотку парижского шика, то стоит надеть красивую пару холщовых или тканевых брюк, которые выглядят стильно и элегантно.

Брюки должны быть хорошо выглажены, чтобы они выглядели максимально привлекательно. Можно создать как более непринужденный образ вместе с простой футболкой или балетками. Также можно создать элегантный образ, сочетая штаны с блейзером или блузой.

Кардиган (главное фото)

Красиво и стильно выглядят вязаные кардиганы, которые прекрасно дополняют осенне-зимние образы как в плане стиля, так и в плане многослойности. Важно грамотно подобрать предметы гардероба, чтобы они гармонировали между собой. В этом француженки являются самыми настоящими лидерами, так как они могут красиво комбинировать кардиганы оверсайз ли же крупной вязки с другой одеждой.

Особое внимание они уделяют качеству изделия, чтобы наряд выглядел мягким и легким. Все это требуется для создания просто невесомого и воздушного впечатления.

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Балетки

Элегантность, сочетающая в себе удобство, лучше всего проявляется а этой обуви, так как она добавляет изящество в повседневный стиль.

Чтобы выглядеть просто превосходно, стильно и изысканно, стоит выбрать качественные варианты обуви, которые действительно служат годами и не теряют своего привлекательного внешнего вида.

Балетки являются идеальным вариантом для осени и весны.

Сапоги

Это могут быть как балетки длиной до щиколотки, так и до бедра. Без такой обуви точно не бывает французской моды.

Сапоги являются универсальным вариантом на зиму, так как их можно носить с юбками, брюками и платьями. В любом случае, можно создать совершенно любой образ, в зависимости от того, какую именно сторону вы хотите подчеркнуть.

Хорошие и качественные ботинки должны быть выполнены из кожи, а каблук достаточно высоким, чтобы в них было максимально комфортно.

Блузка с пышными рукавами

Если есть что-то то, что напоминает романтический стиль, то это точно блузка с пышными рукавами. Очень красиво смотрится наряд со сборками на плечах.

Также можно приобрести блузку с расклешенными рукавами. Такое изделие буквально излучает женственность, но при том не смотрится слишком вычурно.

По своему стилю, такой наряд также совершенно никак не ограничивает нас строго категорией элегантности, так как такой наряд можно носить как вместе с джинсами и белыми кроссовками, так и с зауженными брюками и блейзером.

Несмотря на то, что француженки стремятся к минимализму, однако, элементы пэчворка, узоры, оборки и банты смотрятся стильно и гармонично. В итоге внешний вид получается незабываемым.

В основном полоски ассоциируются с французским стилем, но горошек также имеет свое место и считается нестареющей классикой. Такой принт помогает привнести в образ немного игривости. Однако, упор в случае с французским шармом делается на харизму, которую можно подчеркнуть при помощи узоров. Это отчасти связано с тем, что милые точки никогда не выходят из моды.