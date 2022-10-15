 

Бузова объяснила выбор юного фаворита Киркорова в качестве отца своего ребенка

15.10.2022, 8:50, Разное
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Многие приняли слова Ольги Бузовой о желании родить от Джахида Афраила оглы Гусейнли за шутку. “Как можно шутить на эту тему! – возмущена 36-летняя звезда “Дома-2″. – Я считаю, что мне пора уже заводить семью и детей. И JONY мне для этого очень подходит”.

“Во-первых, он хороший исполнитель, – перечисляет достоинства молодого певца Ольга. – Во-вторых, он мне импонирует как человек – у него правильные жизненные ценности. И каждый раз, когда я оказываюсь на его выступлении, то говорю ему, что хочу от него детей. Не знаю, правда, почему он не реагирует не действует (улыбается)”.

Певица обещает быть хорошей матерью. “Мои дети будут богатыми, облюбленными, они получат потрясающее образование, ласку, внимание, любовь”, – мечтает Бузова. Она обещает каждую, проведенную с ребенком минуту, делать максимально для него полезной.

Пока же певица анализирует ошибки прошлого и размышляет, какими будут ее отношения с будущим мужем. “Я на многое готова пойти в плане уступок в отношениях, – уверяет звезда. – Просто, как Козерог по знаку Зодиака, быстро привыкаю к людям и мне сложно расставаться, расходиться, отказываться от привычного круга”.


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