“Я не вижу с Даней девочек”: кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах
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На Первом канале
стартует новый сезон шоу “Ледниковый период”. Чтобы привлечь внимание
зрителей к проекту команда проекта сняла несколько рекламных анонсов с участием
вставших на коньки звезд.
В новом сезоне на
лед снова выйдет полюбившаяся зрителям пара фигуристки Евгении Медведевой и
видеоблогера Дани Милохина. Так, тиктокер тоже засветился в анонсе проекта,
который крутится по телевидению.
На видео Даня
Милохин разрезает платье на девушке, стоящей спиной к зрителю. Затем, юноша сам
снимает с себя пиджак. Обнаженный по пояс Милохин одевает пиджак на партнершу и
загадочно улыбается в камеру. У поклонников появился логичный вопрос — кого же
раздел Даня у всех на глазах?
Конечно, подозрения
сразу упали на партнершу Женю, но девушка опровергла слухи. Фигуристка заявила,
что на видео у девушки длинные волосы, а у нее короткие. Кроме этого, Медведева
прокомментировала возвращение пары в проект. По ее словам, они с Даней
Михолиным отлично подходят друг другу по физическим возможностям.
“Я не вижу в
паре с Даней девочек, которые участвуют в сезоне. Они просто выше него”, —
рассказала Евгения Медведева.
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