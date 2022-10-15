 

“Я не вижу с Даней девочек”: кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах

15.10.2022, 8:50, Разное
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На Первом канале
стартует новый сезон шоу “Ледниковый период”. Чтобы привлечь внимание
зрителей к проекту команда проекта сняла несколько рекламных анонсов с участием
вставших на коньки звезд.

В новом сезоне на
лед снова выйдет полюбившаяся зрителям пара фигуристки Евгении Медведевой и
видеоблогера Дани Милохина. Так, тиктокер тоже засветился в анонсе проекта,
который крутится по телевидению.

На видео Даня
Милохин разрезает платье на девушке, стоящей спиной к зрителю. Затем, юноша сам
снимает с себя пиджак. Обнаженный по пояс Милохин одевает пиджак на партнершу и
загадочно улыбается в камеру. У поклонников появился логичный вопрос — кого же
раздел Даня у всех на глазах?

Конечно, подозрения
сразу упали на партнершу Женю, но девушка опровергла слухи. Фигуристка заявила,
что на видео у девушки длинные волосы, а у нее короткие. Кроме этого, Медведева
прокомментировала возвращение пары в проект. По ее словам, они с Даней
Михолиным отлично подходят друг другу по физическим возможностям.

“Я не вижу в
паре с Даней девочек, которые участвуют в сезоне. Они просто выше него”, —
рассказала Евгения Медведева.


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