“Я не вижу с Даней девочек”: кого раздел обнаженный Милохин у всех на глазах

На Первом канале

стартует новый сезон шоу “Ледниковый период”. Чтобы привлечь внимание

зрителей к проекту команда проекта сняла несколько рекламных анонсов с участием

вставших на коньки звезд.

В новом сезоне на

лед снова выйдет полюбившаяся зрителям пара фигуристки Евгении Медведевой и

видеоблогера Дани Милохина. Так, тиктокер тоже засветился в анонсе проекта,

который крутится по телевидению.

На видео Даня

Милохин разрезает платье на девушке, стоящей спиной к зрителю. Затем, юноша сам

снимает с себя пиджак. Обнаженный по пояс Милохин одевает пиджак на партнершу и

загадочно улыбается в камеру. У поклонников появился логичный вопрос — кого же

раздел Даня у всех на глазах?

Конечно, подозрения

сразу упали на партнершу Женю, но девушка опровергла слухи. Фигуристка заявила,

что на видео у девушки длинные волосы, а у нее короткие. Кроме этого, Медведева

прокомментировала возвращение пары в проект. По ее словам, они с Даней

Михолиным отлично подходят друг другу по физическим возможностям.

“Я не вижу в

паре с Даней девочек, которые участвуют в сезоне. Они просто выше него”, —

рассказала Евгения Медведева.