Молчание НАТО о возможной реакции на действия России — «тоже элемент сдерживания»

НАТО ведёт засекреченные переговоры о возможных контрударах на случай, если РФ применит в конфликте с Украиной ядерное оружие. Какими конкретно могут быть ответные меры, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг после поведения консультаций не сообщил — это тоже часть устрашения и сдерживания России, поясняет немецкий телеканал N-TV.



AP

Страны НАТО готовятся к устрашающему сценарию ядерного нападения РФ на Украину, пишет немецкий телеканал N-TV. Министры обороны 29 из 30 стран альянса обсудили последние события и угрозы президента РФ Владимира Путина на засекреченном заседании так называемой Группы ядерного планирования. Среди прочего обсуждался вопрос, что означал бы для североатлантического союза ядерный удар РФ по Украине и как можно максимально усилить силы ядерного сдерживания НАТО перед лицом современных угроз.

«Крайне важно, чтобы мы очень серьёзно отнеслись к угрозам со стороны РФ и подготовились соответствующим образом», — сказала федеральный министр обороны Кристина Ламбрехт на полях встречи. Она добавила, что члены НАТО обмениваются мнениями и обдумывают, как реагировать.

Участники не сообщили никаких конкретных деталей встречи. «Я прошу вас с пониманием отнестись к тому, что мы также проводим такие консультации во внутренних, секретных комитетах», — отметила Ламбрехт. Однако, по её словам, НАТО «подготовлено».

За исключением Франции, в консультациях участвовали все страны альянса. На данный момент Франция является единственной ядерной державой среди стран ЕС, и на протяжении десятилетий она придерживалась принципа «ядерной независимости», а потому не вошла и в Группу ядерного планирования, поясняет немецкий телеканал.

Публичное молчание о возможной реакции НАТО на применение Россией ядерного оружия также является частью стратегии сдерживания, подчёркивает N-TV. Для президента РФ Путина риск такого шага должно быть невозможно просчитать. Однако ясно, что реакция в конечном итоге будет зависеть от того, что именно предпримет Россия. В случае российской ядерной атаки на крупные города, такие как Киев, нельзя исключать даже прямого вмешательства со стороны НАТО. Если все союзники одобрят такое решение, альянс может попытаться военным путём уничтожить российские силы на Украине, считает немецкий телеканал.

Другим вариантом, по словам источников в альянсе, может стать массированная кибератака — например, чтобы парализовать критически важную инфраструктуру, такую как энергоснабжение или связь. Такой подход также считается возможным, если РФ прицельно применит малое тактическое ядерное оружие против украинских вооружённых сил.

Для того чтобы предотвратить распространение войны на территорию НАТО, альянс также использует ядерное сдерживание более интенсивно, чем это было на протяжении долгого времени. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, например, на этой неделе заранее предупредил о ежегодных учениях по защите территории НАТО с помощью ядерного оружия. Как сообщается, учения Steadfast Noon должны начаться на следующей неделе.

Вооружённые силы Германии хотят принять в них участие, в частности, с истребителями Tornado, которые могут сбрасывать ядерные бомбы США в случае войны. По неподтверждённой информации, ядерное оружие США планируется хранить в северной Италии, Бельгии, Турции, Нидерландах и Бюхеле в земле Рейнланд-Пфальц, пишет N-TV.

Другой частью активизации усилий по сдерживанию и обороне является проект, запущенный Германией и 14 странами-партнёрами для создания более совершенной европейской системы противовоздушной обороны. Это должно помочь устранить существующие пробелы в нынешнем «защитном зонтике» НАТО для обеспечения безопасности Европы. Тут присутствуют недостатки, например, в том, что касается баллистических ракет, которые достигают большой высоты на траектории полёта, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.

Между тем, мнения в НАТО относительно того, насколько вероятно, что РФ применит ядерное оружие на Украине, расходятся, отмечает немецкий телеканал. Генеральный секретарь альянса Столтенберг недавно назвал ядерные угрозы Путина «опасными и безответственными» и заявил, что РФ чётко дали понять, что применение ядерного оружия будет иметь «серьёзные последствия» для страны. В то же время он подчеркнул, что НАТО пока не видит изменений в ядерной стратегии России.

Президент США Джо Байден, напротив, недавно выразил гораздо более мрачное мнение о ситуации. По его словам, мир не сталкивался с перспективой армагеддона со времён Кубинского ракетного кризиса 1962 года. Он подчеркнул, что хорошо знает Путина: лидер Кремля не шутит, когда говорит о возможном применении тактического ядерного оружия, а также химического и биологического оружия.

Как напоминает N-TV, появление новых опасений было вызвано включением в состав РФ четырёх украинских территорий. Владимир Путин после этого заявил, что их будут защищать всеми доступными средствами. Тем самым он подогрел предположения о том, что РФ может использовать на поле боя тактическое ядерное оружие с ограниченным радиусом действия, поясняет немецкий телеканал.

НАТО очень внимательно следит за ядерными силами России, заявил Столтенберг вчера днём после консультаций министров обороны. Альянс продолжит внимательно наблюдать за ними и тогда, когда РФ начнёт свои ежегодные учения. Таким образом, Столтенберг дал понять, что НАТО ожидает скорого начала учений российских ядерных сил, заключает N-TV.