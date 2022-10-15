Бархатные ногти как главный тренд второй половины осени: особенности, лучшие дизайны и техника выполнения

Бархат – мягкий и приятный на ощупь материал. Он создает ощущение тепла, которое так необходимо нам осенью. Поэтому в октябре и ноябре будут очень популярны бархатные ногти. Эта разновидность маникюра придает рукам особую красоту. Вы легко сможете создать его дома. В статье мы расскажем о технике выполнения бархатных ногтей и приведем лучшие дизайны.

Бархатные ногти: что это такое

Бархатные ногти сочетают металлический и мерцающий эффект. Эта создает иллюзию пушистой текстуры. Под прямыми солнечными лучами такой маникюр выглядит как бархат.

Бархатные ногти могут иметь разные оттенки – от пастельных до ярких. Они сочетаются со многими видами нейл-арта.

Что вам понадобится

Чтобы создать бархатный маникюр, вам необязательно посещать салон. Вы можете придать ногтям шелковистый вид в домашних условиях.

Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

матовый лак вашего любимого цвета; глянцевый лак того же оттенка с мерцающими частицами или пудра с блестками; УФ-лампа; базовое и топовое покрытие.

Чтобы ваш маникюр выглядел красиво, используйте матовый гель-лак или шеллак.

Техника выполнения

Выполните следующие шаги:

Возьмите пилочку и придайте ногтям желаемую форму. Удалите кутикулу. Нанесите тонкий слой базового покрытия. Высушите его под УФ-лампой. Нанесите матовый лак вашего любимого цвета. Дайте ему высохнуть. Чтобы добиться большей яркости, создайте 2 слоя. Покройте ногти глянцевым лаком с мерцающими частицами или пудрой с блестками. После их высыхания нанесите топовое покрытие. Бархатный маникюр готов!

Бархатный французский маникюр

Френч – классический вариант маникюра. В этом сезоне будут популярны не только белые, но и цветные кончики ногтей.

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Попробуйте создать бархатное покрытие на кончиках ногтей. Мерцающие блестки сделают французский маникюр еще более привлекательным. Такой дизайн не нуждается в дополнительном декоре.

Для особых случаев вы можете создать бархатный французский маникюр в золотистых оттенках. Такие тона прекрасно сочетаются с нюдовой основой.

Дизайн для коротких ногтей

Бархатный маникюр эффектно выглядит не только на длинных, но и на коротких ногтях. Чтобы он красиво смотрелся, придайте ногтевым пластинам квадратную или овальную форму.

Сочетайте бархатную отделку с нежными светло-розовыми тонами. Такой дизайн поднимет настроение в пасмурный осенний день.

Зеленые оттенки

Если вы хотите сделать эффектный маникюр, попробуйте ярко-зеленый цвет. Такой дизайн при дневном свете будет играть всеми оттенками. Отдавайте предпочтение простому и лаконичному маникюру. Вычурный нейл-арт будет избыточным на зеленых бархатных ногтях.

Если вам нравятся более сдержанные тона, то попробуйте серо-оливковый цвет. Он хорошо сочетается с золотистым мерцающим покрытием.

Темные тона

Бархатный маникюр красиво выглядит не только на ярком, но и на темном фоне. Попробуйте создать его на серой основе, используя лак или пудру с серебристым мерцанием.

Заключение

Бархатные ногти выглядят роскошно и элегантно. Они подходят под любой стиль одежды. Такой маникюр легко выполняется дома, его создание не требует особых навыков.