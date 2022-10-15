 

“Со скандалом выперли”: Увязшего в интригах Цискаридзе вышвырнули на улицу как мусор

15.10.2022, 7:25, Разное
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Знаменитый брюнет сумел покорить сердца многих россиян, однако не смог избежать появления недоброжелателей. Уже который год успех артиста не дает покоя Стасу Садальскому, который, впрочем, любит перемывать косточки представителям отечественного шоу-бизнеса. Вот и на этот раз актер напомнил народу о скандальном прошлом Николая Цискаридзе.

В блоге звезды кинематографа появился огромный текст, посвященный интригам, в которых увяз король российского балета. Стас Садальский написал о временах, когда танцор работал в Большом театре. Стоит отметить, что имя артиста фигурировало в давних скандалах в стенах учреждения.

Вспомнить хотя бы, как Николая Цискаридзе в 2012 году просили назначить директором Большого театра, а после он был замешан в истории, связанной с нападением на худрука Сергея Филина. В итоге увязшего в интригах танцора вышвырнули на улицу как ненужный мусор, отказав в продлении контракта с ним.

“Со скандалом еле выперли оттуда”, – напомнил своим читателям Стас Садальский.

При этом он уверен, что планы стать главой Большого театра артист вынашивает и сейчас, а для этого он продолжает строить козни – лишь бы мечта осуществилась. Отсюда, говорит звезда театра и кино, его постоянное присутствие на телевидении, нескончаемые интервью.

“Пока что безрезультатно, но многие верят — кресло директора ГАБТ он, “*** будет, но добудет”, – заключил Стас Садальский, говоря о Николае Цискаридзе.


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