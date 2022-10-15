 

Автономно: какая недвижимость пользуется популярностью у россиян

15.10.2022, 7:25, Разное
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Покупка квартиры – сложная задача, требующая учета очень многих факторов. Сегодня застройщики предлагают россиянам бесчисленные варианты по уровню жизни: от скромных по размеру студий без мебели и с недорогой отделкой, до просторных апартаментов с дизайнерским ремонтом. Однако есть недвижимость, которая пользуется у граждан особой популярностью.

Как подчеркнул эксперт по недвижимости Владимир Щекин, в приоритете у граждан сегодня находятся жилые комплексы с собственной инфраструктурой. По его словам, большинство покупателей сегодня – это молодые семьи с детьми, поэтому они выбирают вариант с детскими садами, школами, спортивными площадками и творческими кружками в шаговой доступности.

Покупая квартиру в жилых комплексах с развитой инфраструктурой, граждане могут существовать как бы автономно от города. В целом, как отметил специалист, спрос на недвижимость сегодня сконцентрирован именно в крупных городах. Об этом сообщает телеканал RT.

К слову, с роста числа жителей в мегаполисах растет нагрузка и на транспорт, поэтому инфраструктура в шаговой доступности пользуется популярностью. Вырастает также число клиентов социальных учреждений и посетителей зон отдыха, поэтому квартиры в комплексах, обладающих всем необходимым для жизни остаются в приоритете.

Кстати, недвижимость все еще остается выгодным инструментом для инвестиций. Так, экономист Павел Сигал рекомендует покупать жилье тем, кто хочет в условиях экономической нестабильности сохранить свои сбережения. Об этом сообщает ОСН.


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