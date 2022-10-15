 

“Тошнило”: Виктория Бекхэм поставила точку в деле о разводе с оскандалившимся мужем

15.10.2022, 6:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известная британская певица, актриса, модель и дизайнер Виктория Бекхэм вышла замуж за не менее популярного футболиста Дэвида Бекхэма еще в 1999 году. Долгих 23 года семейная пара, воспитывающая четырех детей, считалась очень крепкой. Однако совсем недавно поползли слухи, что брак двух мировых звезд может распасться.

Волноваться поклонников заставила экс-солистка поп-группы Spice Girls. Ее странный поступок вызвал удивление и недоумение у публики. Виктория Бекхэм зачем-то решила свести татуировки с мужем, который, к слову, тоже славится изящными рисками на стройном теле.

Как фанаты, так и обозреватели сферы шоу-бизнеса заподозрили, что пара решила подать на развод. Супруге легендарного британского футболиста даже пришлось публично оправдываться за свои действия.

Певица поставила точку в деле о разводе с мужем в эфире ютуб-шоу Today. Модель однозначно опровергла слухи, появившиеся в пресс. Она отметила, что свела татуировки не из-за семейных проблем, а просто потому-то они надоели.

“СМИ начали строить предположения: не ушла ли я от мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от этих татуировок”, – заявила Виктория Бекхэм.

Кстати, Дэвид Бекхэм недавно оказался в эпицентре громкого скандала. Он пришел проститься с покойной королевой Елизаветой II, однако не смог вовремя попасть на траурную церемонию. Футболист пожаловался журналистам на плохую организацию похорон британского монарха. Об этом сообщали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.22 / В июле застройщики заработали 64,5 млрд

03.12.21 / Мнение: Каннибализация “Джона Кеннеди”.

06.07.20 / Анна Семак рассказала о родах их с Сергеем Семаком дочери и рассекретила имя внучки

29.07.22 / Калужские IT-специалисты снижают процентные ставки по ипотеке

05.02.22 / В главной роли фильма «Карнавальная ночь» должна была играть Лилия Юдина

26.07.22 / Le Monde сообщил об исчерпании ЕС санкционных возможностей против России

12.10.22 / В российское законодательство вернут каторгу

16.04.22 / Дуда – больше никакого российского угля и оказания поддержки России

07.09.22 / Под Омском обнаружена идеально прямая пещера длиной в 8 км

28.03.22 / Ориентируйтесь на цвет низа: простые приемы, позволяющие подобрать колготки к любому образу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика