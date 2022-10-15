Лукашенко предупредил Запад о «красных линиях» Путина

В интервью каналу NBC президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ обладает современнейшими вооружениями и справится на Украине без ядерного оружия. Кроме того, как отмечает канал, слова белорусского лидера прозвучали отчасти обнадеживающе, поскольку он дал понять, что Москва просто так не станет использовать ядерные вооружения.

САВАННА СЕЛЛЕРС, ведущая NBC: Президент РФ Владимир Путин встречается сегодня в Казахстане с лидерами стран Центральной Азии.

Этот саммит проходит на фоне обострения вооружённого противостояния на Украине и усиления риторики по поводу потенциального использования ядерного оружия. С подробностями у нас на прямой связи главный международный корреспондент Кир Симмонс.

Доброе утро! Вы взяли эксклюзивное интервью у одного из участников этого саммита и одного из ключевых союзников Путина — у президента Белоруссии. Что он заявил относительно вопроса ядерных вооружений?

КИР СИММОНС, главный международный корреспондент NBC: Да, именно так: это был президент Лукашенко. Он, как вы верно подметили, — ключевой союзник Кремля и авторитарный лидер. Он довольно регулярно проводит встречи с президентом Путиным. Поэтому из общения с ним можно получить представление об умонастроениях президента Путина.

С одной стороны, его слова, по-моему, прозвучали отчасти обнадёживающе, поскольку он, похоже, дал понять, что президент Путин не станет просто так использовать ядерные вооружения, однако для Украины и Запада они не были обнадеживающими, поскольку он, похоже, также намекнул на то, что существуют другие воздушные вооружения, которыми может воспользоваться президент Путин и которые, честно говоря, могут быть разрушительными. Послушайте.

КИР СИММОНС (запись): Как вы думаете, президент Путин станет использовать ядерное оружие?

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, президент Белоруссии: Если вы загоняете человека или страну в угол, то выход оттуда один — только вперёд. Поэтому не надо переходить красные линии. Нельзя их переходить.

Несколько дней назад РФ нанесла высокоточным оружием удары по Украине в ответ на Крымский мост, вы заметили, что это сила и очень приличная, но это ещё не всё. РФ обладает — это я точно знаю, — самыми современнейшими видами оружия. И не надо ядерное оружие: РФ справится без ядерного оружия.

КИР СИММОНС: И тут он, возможно, говорит о российских аналогах (американских стратегических бомбардировщиков. — ИноТВ) B-52, которые всё ещё есть у России, а также о других ракетах, но президент Лукашенко, который соседствует с Россией и поддерживает её, далее заявил, что хочет мира. Разумеется, фундаментальная проблема заключается в серьёзном расколе, существующем между Украиной* и Западом, который не хочет отдавать РФ территорию, а РФ не хочет отказываться от захвата этой территории. По-моему, всё это указывает на то, почему Украина так сильно и так срочно просит о средствах противовоздушной обороны и почему Запад спешно пытается предоставить эти средства ПВО.

Дата публикации 14 октября 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).