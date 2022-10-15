 

Новостроек за МКАД стало в два раза больше

15.10.2022, 4:50, Разное
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Активность столичных застройщиков сместилась в районы, расположенные за МКАД. Всего за год предложение новостроек в данной локации выросло вдвое. Сейчас в продаже находится 19,2 тыс. квартир и апартаментов в жилых комплексах, расположенных в Новой Москве или в районах “старой” Москвы за кольцевой дорогой.

С января начались продажи 26,9 тыс. лотов в 319 корпусах. Треть новых квартир и апартаментов сосредоточена в Новой Москве, а 11% – в округах за МКАД.

Также продолжается застройка территорий вдоль кольцевой дороги, но с внутренней стороны. Здесь в продаже появились такие проекты, как “Полар”, ЖК “Ютаново” и микрорайон “Новое Очаково” от группы “ПИК”. Кроме того, осваиваются участки на границе столицы и области (ЖК Liberty от девелопера Magnum, квартал “Каштановая роща” от ГК «МИЦ»).

В старомосковских округах сильнее всего выросло предложение новостроек в Митино и Солнцево (более чем в два раза), а также в Южном Бутово, Зеленограде и районе Молжаниновский.


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