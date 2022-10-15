 

Звезда фильмов для взрослых Беркова собралась хвастать своей работой перед внуками: Смотрите!

15.10.2022, 4:50, Разное
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Экс-участница “Дома-2” получила скандальную известность, когда прямо на лобном месте на всю Россию была оглашена нелицеприятную правду о ней. К слову, продюсеры шоу в одном из интервью признавались, что, рассказав о ее причастности к фильмам для взрослых, они сломали Елене Берковой жизнь.

Однако актриса не очень похожа на человека с печальной судьбой. Наблюдая за ней, можно сделать вывод о том, что за работу она испытывает чувство гордости и точно не стыдится из-за своей профессии. Хотя находятся россияне, которые пытаются внушить ей чувство неловкости за свои шедевры в кино, однако, очевидно, в этом деле проигрывают.

Кто-то из пользователей задал Елены Берковой вопрос: как она собирается сообщать внукам о том, что снималась в фильмах для взрослых? Ответ актрисы многих явно удивил: она заявила, что не будет говорить им об этом – свои пикантные роли она собралась показать и даже похвастаться ими перед молодежью.

“Смотрите, что бабка в юности делала!” – с иронией заявила звезда.

Более того, выпускница “Дома-2” решила, что вообще не будет завязывать с этим делом: мол, сниматься в откровенных сценах она планирует даже тогда, когда постареет. И если все случится именно так, то внуков ждет не просто просмотр роликов, а экскурсия по студии от горячей бабушки Елены Берковой.


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