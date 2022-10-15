CNN – SpaceX больше не может поддерживать работу Starlink на Украине

SpaceX больше не может финансово поддерживать работу системы Starlink на Украине, пишет CNN, ссылаясь на письмо компании в адрес Пентагона. Издание сообщает, что в SpaceX призвали Пентагон взять на себя расходы по поддержанию Starlink. Отмечается, что всё это происходит на фоне сообщений о сбоях работы системы на Украине.



AP

Спутниковая система Starlink, произведённая компанией Илона Маска SpaceX, стала важнейшим источником коммуникации для украинских военных, пишет CNN. На данный момент Украине было передано примерно 20 тыс. спутников Starlink: по словам Илона Маска, эта операция стоила SpaceX $80 млн, а к концу года затраты превысят $100 млн.

Однако эта благотворительность может подойти к концу, отмечает издание: в SpaceX предупредили Пентагон, что могут приостановить передачу Украине технологии Starlink, в случае если американские вооружённые силы не предоставят свою финансовую поддержку.

Согласно информации CNN, SpaceX направила в Пентагон письмо, в котором говорилось, что компания больше не может спонсировать работу Starlink на Украине. В письме содержалась просьба, состоящая в том, чтобы Пентагон взял на себя финансовые издержки по поддержанию работы спутниковой системы. Согласно оценкам SpaceX, до конца года затраты на Starlink составят $120 млн, а использование спутников весь последующий год может обойтись в $400 млн. Как отмечает CNN, среди документов, которые SpaceX отправила Пентагону, есть также прямой запрос Илону Маску, сделанный командующим ВСУ генералом Валерием Залужным в июле этого года: Залужный просил дополнительно предоставить ещё 8 тыс. терминалов Starlink.

Информация о письме SpaceX появилась как раз тогда, когда стали появляться отчёты о массовых сбоях в работе Starlink на Украине, пишет CNN. По словам одного анонимного источника издания, отключения Starlink повлияли на все попытки наступлений, предпринятые украинской армией. Второй источник отметил, что украинская сторона не была предупреждена об отключениях.

Отключения Starlink также прошли на фоне недавно представленного Маском плана мирного урегулирования, отмечает CNN. Согласно этому плану Украине предлагается отказаться от Луганской и Донецкой областей, а также от Крыма. «На Украине знают, что все их нынешние правительственные и военные усилия полностью зависят от Starlink. Решение о поддержке работы Starlink находится в руках только одного человека — самого Маска», — приводит издание слова неназванного эксперта.

Как отмечает CNN, мирный план Маска подвергся критике в соцсетях и со стороны Украины, включая президента страны Владимира Зеленского. Сам же Маск ещё в сентябре, выступая на конференции Колорадо, заявил, что Украина должна стремиться к миру прямо сейчас.