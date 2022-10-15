Мнение: Мандат

В воскресенье открывается 20 съезд КПК. Медийно значимый вопрос — получит ли Си Цзиньпин право на третий срок. Однако более важный вопрос в этом случае звучит иначе: с каким мандатом Си Цзиньпин получит право на третий (а возможно, и последующие) сроки?

Китай — не империя, Китай — сложный конгломерат группировок, существующих в состоянии динамического равновесия, и победа одной из группировок ценой утраты общей управляемости не рассматривается там в принципе.

Есть два возможных мандата, с которыми Си Цзиньпин может пойти на следующий (или следующие) срок, естественно, если это произойдет.

Первый мандат — карт-бланш. Карт-бланш будет означать согласие конкурирующих групп влияния на проведение и реализацию проекта группы Си Цзиньпина. Возможно, что расчет здесь очень прагматичный: «дадим ему обоср..ться», как сказала одна известная женщина с косой-бубликом. Логика здесь есть — вместо того, чтобы бодаться и тратить ресурс на противостояние, дадим одной из группировок возможность реализовать задуманное. Реализует — ну что ж, победителя не судят. Провалится — вылетит из конкурентной борьбы, факторов неопределенности станет меньше. Тоже неплохо. В этом смысле вариант карт-бланша выглядит вполне рациональным.

Вариант номер два — статус-кво. Си Цзиньпин получает мандат на любые действия, но только при выполнении ключевого условия — сохранение текущих раскладов. А значит — никаких резких движений и никаких прав на преимущество его группировки. Смысл такого мандата — продолжение консультаций и переговоров между группами влияния до выработки общего консенсуса, которого пока нет.

Людей, которые понимают Китай, не будучи при этом китайцами, немного. Я, к примеру, однозначно не могу назвать себя китаистом. Однако общие закономерности развития и поведения социальных систем в период кризиса мало зависят от внутренних особенностей самих систем. Кипящая вода, кипящая ртуть и кипящий жидкий аммиак ведут себя одинаково, хотя у каждого — свои специфические особенности и параметры состояния этого процесса.

Китай находится в очевидном кризисе — его проект развития проходит через период становления, причем далеко не очевидно, какая именно социальная система будет в конечном итоге создана при его реализации. Пока сохраняются варианты и вероятности.

Поэтому сейчас возможно предположить общий ход событий, но оценить, куда все свернуло, удастся через некоторое время. Возможно, не очень короткое.

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