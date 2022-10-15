Мнение: Эмпатия по-русски

“Директор по персоналу банка РНКБ Юлия Бородай на лекции в ВШЭ:

Мобилизация положительное явление, решение руководства верное. Сейчас в основном призывают мужчин из мелких населённых пунктов – это пьющие и сидевшие люди, мало зарабатывающие. Участие в СВО поможет им заработать, заняться спортом, перестать пить” (из ФБ Павла Пряникова).

А Юлия Бородай – это, как я понимаю, жена известного Бородая – первого “премьера” “правительства” ДНР.