 

Мнение: Эмпатия по-русски

15.10.2022, 3:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Директор по персоналу банка РНКБ Юлия Бородай на лекции в ВШЭ:
Мобилизация положительное явление, решение руководства верное. Сейчас в основном призывают мужчин из мелких населённых пунктов – это пьющие и сидевшие люди, мало зарабатывающие. Участие в СВО поможет им заработать, заняться спортом, перестать пить” (из ФБ Павла Пряникова).

А Юлия Бородай – это, как я понимаю, жена известного Бородая – первого “премьера” “правительства” ДНР.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12.21 / Елена Проклова подтвердила роман с Табаковым в 15-летнем возрасте

17.04.21 / Экс-подруга Тимати певица Алекса впервые стала мамой

27.01.22 / Джейсон Момоа живет в фургоне после расставания с Лизой Боне: фото дня

24.08.21 / Яркие прически, от которых веет летним настроением и стилем бохо (фото)

11.08.22 / Не увлекаться ретро и классикой: как правильно составлять образы в любом возрасте, если не хотите добавить себе лет

08.03.21 / Принц Гарри и Меган Маркл поженились за три дня до официальной свадьбы, показанной по телевизору: “Об этом до сих пор никто не знал”

21.12.21 / Борис Акунин: «Времена жесткой силы остались во втором тысячелетии»

21.01.22 / Главе Госдепа показали карту Украины с “подвинутыми” российскими границами

30.10.20 / Елена Малышева: «В коллапсе медицинской системы есть и вина россиян»

14.03.21 / ВЦИОМ: 77 процентов российских феминисток лишь притворяются феминистками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика