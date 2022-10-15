 

Мнение: О жертвах friendly fire по-российски

15.10.2022, 3:29, Разное
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Ну вот и это уже началось, возможно…

Конечно, как раз сейчас — «самое время». Впрочем, а когда оно было подходящим?

В соцсетях пишут, что под прицельный огонь правоохранительной системы России попали «свои». Ну или практически свои. Те, кому доверяли до сих пор даже на самом высоком уровне.

Тг-канал Mash сообщает, что сразу девять российских военкоров и военкор-проектов рискуют попасть под уголовную ответственность по статье о дискредитации ВС РФ. Это: Игорь Стрелков, Семён Пегов (WarGonzo), Юрий Подоляка, Владлен Татарский (он же Максим Фомин, не так давно «засветившийся» в роликах с одного очень важного мероприятия Кремля), Сергей Мардан, Игорь Димитриев, авторы каналов GreyZone и Рыбарь, а также внезапно, Кристина Потупчик. Контент в их тг-каналах якобы уже анализируют компетентные органы на наличие фейков, дискредитации и прочего запрещённого и наказуемого.

Утверждается, что заявление в Роскомнадзор с требованием проверить творчество вышеперечисленных авторов подписано якобы лично начальником генштаба. А его повод — критика Минобороны и его решений в ходе специальной военной операции. Сколько продлится проверка — пока неизвестно, так что прогнозы и выводы делать рано. Тем более, что в наши дни любая информация, исходящая не напрямую от официальных лиц, может оказаться «вбросом» или «фейком», а любая критика любых действий людей в погонах может быть признана «дискредитацией». Ведь критические замечания тоже «умаляют авторитет» критикуемого. А критики в адрес МО РФ за последние месяцы со стороны «патриотических» пабликов было высказано немало.

Но вот вопрос: а кому более выгодно заткнуть её поток?

И может ли адекватно работать любая система, наглухо отгородившаяся от критики со стороны общественности?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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