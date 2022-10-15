 

В библиотеку “МЭШ” добавили более 200 интерактивных тетрадей

15.10.2022, 3:25, Разное
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В библиотеке теперь доступно более 64 тысяч заданий по программе с пятого по 11-й классы. Учителя могут использовать новый контент на уроках и в качестве цифровых домашних заданий, а функция автоматической проверки позволяет педагогам сэкономить время.

В рабочие тетради входят тренажеры, тесты, самостоятельные и контрольные работы, интерактивные задания. Они доступны московским пользователям “МЭШ” в любое время.

Задания рабочих тетрадей привязаны к темам школьной программы. Учителя смогут легко найти необходимые материалы для использования во время урока.

Система автоматически предложит подходящие задания на основании отмеченных тем. После этого нужно лишь перейти в рабочую тетрадь. Статус выполненного школьником домашнего задания отобразится в электронном журнале.

“МЭШ” становится площадкой, объединяющей образовательный контент ведущих российских разработчиков, отметила заместитель руководителя московского Департамента образования и науки Наталия Киселева. По ее словам, рабочие тетради – еще один инструмент для саморазвития и подготовки учащихся.

Библиотека “МЭШ” регулярно обновляется. Недавно в нее загрузили более 107 тысяч материалов. Школьники получили больше возможностей для закрепления знаний, самостоятельного освоения тем и подготовки к проверочным работам.

“МЭШ” разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Благодаря “МЭШ” педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.


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