Французский историк – брексит не приблизил британцев к суверенитету и независимости

Сменяющие друг друга британские правительства раз за разом демонстрируют, что брексит только отдалил их граждан от желанного суверенитета и независимости, пишет на страницах Le Monde французский историк и географ Сильван Кан. По словам автора, сегодня Великобритания находится под финансовым надзором МВФ, как Греция 2010-х годов, а её народ лишён права выбирать своё правительство, как Италия после Берлускони в 2011 году. И всё это без вмешательства Европейской комиссии, Европейского центрального банка или совета еврозоны, подчёркивает обозреватель.



AP

После брексита британские правительства с каждым годом всё талантливее демонстрируют, что выход из Европейского союза только отдалил граждан страны от обретения желанного суверенитета и настоящей независимости, пишет на страницах Le Monde французский историк и географ Сильван Кан.

По словам автора, сегодня британская нация «находится под надзором, как бедная Греция 2010-х годов, а её народ лишён права выбирать своё правительство, как несчастная Италия после Берлускони в 2011 году». И всё это без вмешательства Европейской комиссии, Европейского центрального банка или совета еврозоны, подчёркивает обозреватель.

Как поясняет Кан, Банк Англии недавно показал «красную карточку» британскому правительству, действующему чуть более месяца. Вместо того чтобы почтительно склониться перед «новым курсом» бюджетной политики премьер-министра Лиз Трасс, учреждение дало понять, что этот курс неустойчив, и резко повысило ставку рефинансирования. И сделал это британский Центробанк под давлением Федеральной резервной системы США и Международного валютного фонда.

Дело в том, что правительство, только что начавшее реализовывать новую политику, планирует довести дефицит государственного бюджета Соединённого Королевства до почти невиданного уровня и компенсировать исторических масштабов снижение налогов массовыми заимствованиями. В результате госдолг Великобритании вот-вот достигнет уровня, сопоставимого с итальянским, что вызывает беспокойство и заставляет вмешиваться центральные банки Великобритании и США, а также МВФ, пишет эксперт.

Всё это довольно далеко от лозунгов времён брексита о «возвращении контроля», констатирует историк. В данном случае выход из ЕС не принёс британцам никакой пользы — тем более что на сегодняшний день ни одно из государств — членов ЕС не находится в подобном положении.

Нельзя сказать, что английский Центробанк, навязывая своё мнению правительству, отрицает демократический выбор народа, замечает автор. Как напоминает Кан, новая власть в стране была назначена в результате «дворцового переворота», а точнее, внутреннего голосования активистов Консервативной партии, то есть менее чем 1% избирателей.

«К сожалению для великого британского народа», его консервативные лидеры после брексита задумали продемонстрировать, что членство в Европейском союзе совершенно не было проблемой для страны, пишет Кан. Абсурдным образом выходит, что страна — член ЕС лучше вооружена для того, чтобы выстроить собственный суверенитет: объединив его с суверенитетом других членов блока, она остаётся гораздо более самостоятельной в своём выборе. «Это нелогично, но это правда», — заключает историк.