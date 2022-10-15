 

Мнение: Путин про мобилизацию

15.10.2022, 1:45, Разное
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Из стенограммы пресс-конференции президента России Владимира Путина в Астане.

Газета «Известия», Любовь Лежнёва:

Хотела спросить про мобилизацию. Вы уже говорили о том, что при мобилизации есть много проблем, и сейчас многие компании не понимают, каких сотрудников возьмут, каких нет.

Хотела бы Вас спросить, стоит ли ожидать новую волну мобилизации? Будет ли всеобщая мобилизация? И 300 тысяч человек, о которых говорил глава Минобороны, – это ещё актуальная цифра или нет?

В.Путин: Во-первых, Минобороны вначале предполагало меньшую цифру – не 300 тысяч человек. Первое.

Второе. Ничего дополнительного не планируется. Никаких предложений от Минобороны на этот счёт не поступало, и в обозримом будущем я не вижу никакой необходимости.

Что касается бестолковщины, о которой я сказал. Связана она со старыми формами учёта, которые не обновлялись десятилетиями. И когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной. Поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено.

Хотя должен сказать, что эта работа уже заканчивается. Сейчас в войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных из 300 тысяч. Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Отсюда

Выходит, что 1 ноября мобилизация завершится? И не будет ни второй, ни третьей, ни тридесятой волн мобилизаций?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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