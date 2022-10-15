 

“С синяками”: Разъяренный любовник зверски поколотил Кудрявцеву из-за грязной измены

15.10.2022, 0:38, Разное
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Знаменитая блондинка наслаждается отношениями с хоккеистом Игорем Макаровым: супругов, к слову, не смутила внушительная разница в возрасте, а теледива подарила своему возлюбленному дочку. Однако стоит признать, что такая гармония в личной жизни Леры Кудрявцевой была не всегда.

Близкий друг ведущей Отар Кушанашвили вспомнил не самый приятный, можно сказать, даже жуткий момент в ее жизни. Причем неудачи артистке принес именно журналист, пойдя на грязную измену. Когда блондинка только строила свою карьеру на телевидении, за ней ухаживал некий любовник по имени Дима – по словам колумниста, весьма ревнивый.

Мужчина пригласил Отара Кушанашвили в ресторан и сделал весьма интересное предложение: получать деньги за информацию о том, куда ходит и с кем общается Лера Кудрявцева. Журналист, который тогда не обладал внушительными финансами, согласился и, собственно, изменил своей верной подруге.

Из-за полученной информации разъяренный любовник несколько раз зверски поколотил хрупкую телеведущую, ведь на работу она приходила с синяками!

“В итоге за Леру заступились, и этого Диму побили. Но когда его били, он рассказал, как Кудрявцеву предал близкий друг Отар”, – вспомнил журналист.

Чтобы вымолить у блондинки прощение, он буквально рыдал! К счастью, Лера Кудрявцева не стала таить обиду на неверного друга и дала ему еще один шанс.


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