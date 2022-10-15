Куприянов день: народные приметы 15 октября 2022 года

ИСТОРИЯ

Куприян был

волшебником и язычником на Руси. Как-то обратился к нему юноша из знатного рода:

ему в замужестве отказала некая христианка Устина. Куприян пообещал юноше, что

девушка воспылает к нему чувствами и обратился к бесам.

Своими молитвами

Устина защитила себя от бесов, а семью избавила от меды и несчастий. Почувствовав

такую силу, Куприян решил и сам обратиться в христианство.

Правителю страны

не по душе пришлись такие перемены. Куприян и Устина были схвачены и

подвергнуты мукам, но от вероисповедания не отказались.

ТРАДИЦИИ И

ПРИМЕТЫ

Многие примеры в

Куприянов день связаны с погодой и приближающейся зимой.

Если дождь идет и

ветер ледяной — значит ждать холодную зиму. А если белки уже линять начали, то

зима будет хорошей и спокойной.

Середина октября —

время листопадов. Если листья все опали — значит холода наступят уже скоро. А

если небо ясное, то ждать мороза раннего.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

15 ОКТЯБРЯ

В Куприянов день

не принимают быстрых решений, не совершают сделок с непроверенными людьми,

чтобы не потерять финансовое благополучие.

Не впускают в дом

незнакомцев, чтобы не дать злым духам возможность попасть внутрь.

В одежде стоит

отказаться от ярких цветов и слишком нарядных платье. Лучше надеть что-то

светлое, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Особое внимание

уделите детям. Не оставляйте одних, ни младенцев, ни малышей постарше. Так, они

будут защищены от преследования духов.