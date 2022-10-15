 

Куприянов день: народные приметы 15 октября 2022 года

15.10.2022, 0:38, Разное
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ИСТОРИЯ

Куприян был
волшебником и язычником на Руси. Как-то обратился к нему юноша из знатного рода:
ему в замужестве отказала некая христианка Устина. Куприян пообещал юноше, что
девушка воспылает к нему чувствами и обратился к бесам.

Своими молитвами
Устина защитила себя от бесов, а семью избавила от меды и несчастий. Почувствовав
такую силу, Куприян решил и сам обратиться в христианство.

Правителю страны
не по душе пришлись такие перемены. Куприян и Устина были схвачены и
подвергнуты мукам, но от вероисповедания не отказались.

ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ

Многие примеры в
Куприянов день связаны с погодой и приближающейся зимой.

Если дождь идет и
ветер ледяной — значит ждать холодную зиму. А если белки уже линять начали, то
зима будет хорошей и спокойной.

Середина октября —
время листопадов. Если листья все опали — значит холода наступят уже скоро. А
если небо ясное, то ждать мороза раннего.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
15 ОКТЯБРЯ

В Куприянов день
не принимают быстрых решений, не совершают сделок с непроверенными людьми,
чтобы не потерять финансовое благополучие.

Не впускают в дом
незнакомцев, чтобы не дать злым духам возможность попасть внутрь.

В одежде стоит
отказаться от ярких цветов и слишком нарядных платье. Лучше надеть что-то
светлое, чтобы отпугнуть нечистую силу.

Особое внимание
уделите детям. Не оставляйте одних, ни младенцев, ни малышей постарше. Так, они
будут защищены от преследования духов.


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