 

Polskie Radio – всё меньше нефти из России — Польша делает ставку на другие направления

15.10.2022, 0:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

До 2015 года Польша покрывала 90% своей потребности в нефти закупками у России. В 2021-м этот показатель был на уровне 60%, и с каждым месяцем он только падает. Такая динамика говорит о падающей нефтяной зависимости Польши от РФ и о растущем импорте сырья из других источников, пишет Polskie Radio.


АР

В 2021 году более чем за 60% нефти, импортируемой в Польшу, отвечала Россия, до 2015 года этот уровень колебался на уровне 90%, пишет Polskie Radio. На настоящий момент Польша закупает нефть также в Саудовской Аравии, Нигерии, Норвегии, Казахстане, Великобритании, Ираке, США и Литве.

«В период с марта по июнь 2022 года в Польшу было транспортировано около 4,2 миллиона тонн российской нефти по сравнению с 4,8 миллиона тонн годом раньше», — заявил полномочный представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер.

Суммарно импорт на тот момент составил 8,4 миллионов тонн. Чиновник также обратил внимание на то, что, сравнивая июнь с февралём этого года, объёмы поставок российской нефти сухопутным и морским путём на польские нефтеперерабатывающие заводы сократились на 33%. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10.20 / Обнаружена блуждающая в межзвездном пространстве планета-изгой

13.09.22 / Звезда “Теории большого взрыва” Кейли Куоко впервые вышла на ковровую дорожку с новым бойфрендом

20.04.22 / Страсть с Оболдиной, уход жены к Виторгану и сын от тайной пассии: личная жизнь Кирилла Плетнева

02.04.22 / Мнение: Зеленский: Не забывайте роль украинских евреев в ограблении Палестины

31.01.22 / Подойдет любой топ, платье, брюки или комбинезон: самые выигрышные образы для женщин с фигурой «песочные часы»

14.06.22 / ЦБ разрешит персональным менеджерам Private Banking тратить деньги клиентов на свои нужды

23.08.22 / Скандалы: Досрочная замена

27.10.21 / Что ждет каждый знак зодиака в два последних месяца года

10.07.22 / Из-за последствий конфликта в Украине Сомали вновь угрожает голод

16.11.21 / Вселенная посылает тайные знаки: как понять, что человек — ваша судьба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика