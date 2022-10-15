«Иди ты, приятель» — ведущий Fox News ответил на очередные требования Зеленского к США

Украинский президент вновь обратился к Вашингтону за многомиллиардной финансовой помощью. Но американским властям пора перестать подыгрывать «наглому иностранцу в футболке», которому Соединённые Штаты ничего не должны, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

Ей (конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. — ИноТВ) плевать на людей, которых она якобы представляет. Она презирает их. Она говорит об их страданиях только для того, чтобы использовать это в своих интересах. Она накапливает влияние, прикрываясь ими. Они всего лишь инструменты её личного продвижения.

Она не представляет их интересы. Ведь то, что она делает, им невыгодно. В действительности она представляет интересы NBC News, редакции Teen Vogue и Владимира Зеленского, распиаренного диктатора самой коррумпированной страны в Европе.

Зеленский сейчас выпрашивает у нашего трусливого конгресса дополнительные деньги в тот самый момент, когда наша собственная экономика и наши собственные границы рушатся. Давайте посмотрим.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: На данный момент у нашей страны есть две ключевые финансовые потребности. Это 38 миллиардов долларов для восполнения дефицита нашего бюджета на следующий год и ещё 17 миллиардов долларов, которые были одобрены Всемирным банком и необходимы для восстановления критической инфраструктуры. Нам также нужны целевые кредиты в размере двух миллиардов долларов для восстановления электроэнергетической инфраструктуры после разрушения и расширения нашего экспорта в Европу. Нам нужны кредитные лимиты для закупки газа и угля на будущий отопительный сезон. Объём поддержки в этом году должен составить не менее пяти миллиардов долларов.

Что? Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на свои насущные экономические нужды? У нас они тоже есть, приятель. Ты кто вообще, тролль? Проваливай! Что? С каких это пор у этого парня появились притязания на нашу казну?

Работа таких людей, как Сэнди Кортес, состоит в том, чтобы снова напомнить нам о необходимости вывести американский конгресс из гипноза. Мы ничего не должны этому парню (Зеленскому. — ИноТВ). Ничегошеньки! Удачи, приятель! Вот и всё!

Пока наша экономика деградирует, а границы фактически нет, этот парень читает нам нотации и предъявляет список подарков на Рождество: «Я хочу то и это! А ещё велосипед! Шлите да побыстрее!» Серьёзно? Иди ты, приятель!

И в то же время он тянет нас, весь Запад, в ядерную войну, говоря нам, что мы должны нанести ядерный удар по России. А что делает Сэнди Кортес? Она одобряет это. Она не прогрессивный политик. Она тайный агент неоконсерваторов. Все лидеры так называемого прогрессивного движения коррумпированы целиком и полностью.

Дата публикации 14 октября 2022 года.