 

В военном комиссариате Москвы опровергли факт вручения повесток о мобилизации возле метро

14.10.2022, 23:15, Разное
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По его словам, сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят розыскные мероприятия. Это необходимо для поимки преступников, объяснил он.

“О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно”, – добавил военный комиссар столицы.

В то же время Локтев отметил, что в сферу внимания правоохранителей могут попасть граждане, уклоняющиеся от посещения военного комиссариата после получения мобилизационного извещения.

Локтев напомнил, что повестки вручаются сотрудниками военкоматов, уполномоченными лицами или через работодателя. Извещения должны содержать данные гражданина, а также подпись военного комиссара района, в котором прописан призывник, передает РИА Новости.

Напомним, что в начале октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной социальной поддержке семей призывников. Меры касаются детей, пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов, супругов и других членов семьи. Власти столицы приняли решение дополнительно выплачивать мобилизованным 50 тысяч рублей в месяц.

Также в городе действует центр поддержки семей мобилизованных. Он расположен по адресу: ул. Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


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