ZDF – Германия поможет союзникам с «небесным щитом» — но не бесплатно

Германия взяла на себя ведущую роль в инициативе по созданию системы ПВО «Европейский небесный щит», пишет немецкий телеканал ZDF. 15 государств уже подписали соответствующую декларацию о намерениях. «Если мы будем делать закупки вместе, это будет дешевле», — пояснила министр обороны Германии. Правда, Франция и Польша уже отвергли эту инициативу по своим соображениям — но это совершенно нормально, уверяет Кристина Ламбрехт. Она гарантирует: бундесвер сможет обеспечить оборону страны и союзников.



AP

Германия вместе с 14 странами-союзниками хочет создать европейскую противовоздушную оборону. В связи с этим в четверг в кулуарах Совета НАТО в Брюсселе 15 государств подписали декларацию о намерениях по созданию «Европейского небесного щита», пишет немецкий телеканал ZDF.

В интервью телеканалу министр обороны Германии Ламбрехт подчеркнула, что важно не только сказать о существовании пробела в противовоздушной обороне, но и действовать. «И именно поэтому мы, Германия, сейчас также взяли на себя инициативу и призвали, а также попросили другие государства присоединиться к нам в устранении этих пробелов в отношении противовоздушной обороны», — пояснила Ламбрехт.

Германия уже вступила в переговоры «по поводу возможной закупки системы Arrow-3, но также и по поводу закупки Patriots или Iris-T», сказала Ламбрехт, перечислив системы ПВО различных производителей. «Но, конечно, мы не берём на себя полное финансирование, это и не предусматривалось. Но если мы заказываем вместе, если мы закупаем вместе, то у нас также есть возможность добиться других цен за счёт большого количества единиц продукции», — добавила она.

«Потому что, если мы будем закупать вместе, это будет дешевле, — пояснила министр обороны Германии. — В этом состоит задача дня — убедиться, что мы используем все возможности. И вместе мы сильнее».

Однако две страны, Франция и Польша, уже отвергли «Европейскую инициативу по защите неба». «Это разные мотивации, решения о проведении собственных закупок или других закупок. И это совершенно нормально», — сказала Ламбрехт по этому поводу.

Как пишет ZDF, на этой неделе Германия передала Украине первую из четырёх систем ПВО Iris-T SLM. Однако эти и другие системы вооружения могут защитить от российских атак только часть воздушного пространства Украины над крупными городами. Немецкая промышленность не сможет поставить три оставшиеся системы Iris-T до 2023 года.

Так насколько долго Украине придётся ждать обещанной защиты? «Это не должно занять годы, это сейчас должно произойти очень, очень быстро. И это происходит стремительно», — сказала Ламбрехт в интервью ZDF, ссылаясь на последнее заседание Группы по поддержке Украины в Рамштайне в среду.

Как вообще должна действовать Германия в нынешних условиях? «Мы должны внимательно следить за происходящим и, прежде всего, всё чётко разъяснять: Применение ядерного оружия пересекает все красные линии», — подчеркнула министр обороны Кристина Ламбрехт. «Для меня очень важно, чтобы мы серьёзно относились к этим угрозам, чтобы мы не отмахивались от них, но ни в коем случае не позволяли себе быть парализованными ими, а очень внимательно наблюдали за тем, какие движения происходят в России, например, какие движения происходят во время учений, и можно ли на их основании сделать выводы о возможных инициативах», — пояснила она.

Пока ни Германия, ни другие союзники не располагают такой информацией, подчёркивает ZDF. В беседе с журналистами телеканала министр обороны заявила, что убеждена в том, что Германия сможет защитить себя в случае крупного конфликта. «Мы можем, по крайней мере, гарантировать, что бундесвер сможет обеспечить оборону страны и союза. Да, я могу это обещать», — заявила Ламбрехт.

Как отмечает телеканал, эксперты по безопасности, однако, ставят это под сомнение. Прежде всего, запасы боеприпасов были в дефиците в течение многих лет. Недавно немецкие СМИ, ссылаясь на экспертов, сообщили о том, что боеприпасов бундесверу хватит «максимум на два дня войны».

«Только на закупку боеприпасов нам потребуется дополнительно 20 миллиардов евро. В то же время не хватает складов боеприпасов. Это показывает, что здесь ещё необходимы серьёзные усилия», — отметила уполномоченный бундестага по делам вооружённых сил Ева Хёгль, слова которой приводит в своём материале немецкий телеканал ZDF.