 

Показ Ralph Lauren: Дилан Пенн, Робин Райт, Джессика Честейн, Крис Пайн, Лили Коллинз и другие гости

14.10.2022, 23:00, Разное
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Накануне своего дня рождения (сегодня, 14 октября, Ральфу Лорену исполняется 83 года) маэстро провел показ новой весенне-летней коллекции одноименного бренда Ralph Lauren. В особняк в пригороде Лос-Анджелеса Сан-Марино, штат Калифорния,съехались десятки звездных гостей и друзей кутюрье: Крис Пайн, Дайан Китон, Джессика Честейн, Джон Ледженд, Джеймс Марсден, Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми, Дилан Пенн, Робин Райт, Ангус Клауд и многие другие.

Особенными гостьями стали Дженнифер Лопес и Лили Коллинз, которые недавно вышли замуж за Бена Аффлека и Чарли Макдауэлла соответственно именно в платьях Ralph Lauren. Обе, конечно, посетили показ со своими половинками – больше фото Беннифер смотрите тут.

Джессика ЧестейнДжеймс МарсденДилан Пенн и Робин РайтКрис Пайн

На показе, в котором, кажется, смешалось все – спорт, вестерн, деним, старый-добрый голливудский люкс, преппи и повседневный кэжуал – отметилась и Ирина Шейк. Впрочем, это было сделано неслучайно: темой показа стала “калифорнийская мечта” и даже финальный выход моделей состоялся под одноименный трек California Dreaming. Впрочем, сотни гостей и несколько десятков моделей на подиуме собрались не столько ради фэшн-повестки, сколько для чествования легендарного Ральфа Лорена. Стоячие овации во время его выхода к публике – тому подтверждение.

Ирина ШейкМинди КалингНиколь УорнДжексон Уйат и Грейс ван ПаттенДжон ЛеджендКоул Спроус и Ари ФурньеЛили КоллинзДжон ЛеджендДайан КитонСильвестр Сталлоне с дочерьмиДжессика ЧестейнДайан Китон, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Джессика ЧестейнРальф Лорен с гостьями показа


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