 

Но как же приятно! – Личное мнение

14.10.2022, 22:50, Разное
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Какой-то корреспондентке (явно хорошо подготовленной) на пути попалась свежая Юлия Барановская.

Увела из семьи Лепса, признайся!

https://t.me/lenamiro/12429

Ну, совершенно понятно, что причиной развода Лепсов Барановская точно не была. Но если присмотреться к лицу Юли, становится очень смешно.

Уводила мужика? Нет. Но тут лицо становится очень довольным. Неужели и впрямь кто-то верит, что Барановская может?

Может охмурить. Может приворожить. Может даже увести и стать причиной развода!

Вот это я, вот это ого-го!

И пусть про Лепса — бред собачий. Но баб Юля так довольна, что еле сдерживается, чтобы не расплыться от радости до ушей.

Пришла, наверное, потом Юлька домой. Посмотрела на себя в зеркало и подумала: могу ведь, могу ещё! Ну не могут же люди ошибаться, глядя на меня и мои чары.

А у вас как с внутренним ощущением своей привлекательности?

Источник: Лена Миро


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