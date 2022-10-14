Мнение: Сжигание газа Газпромом, диверсия на «Дружбе» и наказание американцами Саудовской Аравии

1. В кои-то веки американские СМИ опровергают мифы о России, которые они сами же создали и разгоняли. Речь идёт о мифе, согласно которому Газпром вынужден сжигать в факелах весь тот газ, который он не может поставить в Европу (ссылка):



Опасения европейских политиков, связанные с тем, что «Газпром» начнет активно сжигать излишки газа после снижения экспорта и тем самым будет отравлять атмосферу, не подтвердились, пишет Bloomberg.

«Газпром» имеет возможность гибко сохранять невостребованные запасы под землей, так как многие проекты компании по добыче функционируют как «газовые баллоны, где кран временами можно открыть на полную, а иногда снизить отбор», сказал заведующий Институтом энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Это стало особенно актуально после снижения экспорта газа на ключевые внешние рынки, в том числе в Европу, на 39 процентов с начала года, что привело к падению добычи «Газпрома» на 473 миллиона кубов в августе-сентября по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

При этом сжигание газа на факелах на полуострове Ямал, где «Газпром» разрабатывает крупные месторождения, с 10 августа по 21 сентября составили 1,18 миллиона кубометров, что на 28 процентов ниже показателей прошлого года, рассчитал Bloomberg, исходя из спутниковых данных, проанализированных группой исследователей Горной школы штата Колорадо. «Тенденция сжигания газа “Газпромом” на Ямале за последние несколько месяцев не изменилась», — сказал доктор Горной школы штата Колорадо Михаил Жижин.

Напомню, что хотя физические объёмы поставок газа и его добычи в России упали, мы заработали больше благодаря росту цен. В целом «Газпром» чувствует себя в этом году комфортно. Будучи миноритарным акционером, я с предвкушающей улыбкой смотрю в конец месяца, когда «Газпром» выплатит мне рекордные дивиденды.

2. В Польше на нефтепроводе «Дружба» произошла авария с утечкой нефти. Поляки утверждают, что виноваты «естественные причины», «изношенность материала» (ссылка).

Однако многие увидели в произошедшем очередное предупреждение со стороны США. Таким образом предупреждают немцев, а также венгров, сербов и все прочие страны, которые увиливают от борьбы с Россией, не хотят поставлять на Украину оружие, недостаточно громко осуждают Путина. Страны Центральной Европы серьёзно зависят от поставок российской нефти и газа. Диверсии могут больно по ним ударить.

С одной стороны, подорвать наземные нефтепроводы и газопроводы достаточно легко. С другой стороны, на земле их легко и починить. Но удар может быть нанесён, например, не по трубам, а по распределительным узлам и хранилищам. Также подрыв можно сделать на территории Украины с последующим отказом украинских властей от восстановления инфраструктуры.

США, Великобритания и Польша уже начали игру, подорвав «Северные потоки». И они могут продолжить, так как им это выгодно, а боязливые немцы, как показал недавний натурный эксперимент, в любом случае предпочтут закрыть глаза и промолчать.

3. Власти США обсуждают, как им лучше наказать Саудовскую Аравию за решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Речь идёт о возможном выводе американских баз с территории Саудовского королевства, а также о прекращении поставок американского оружия. Это может привести к атакам йеменских хуситов на саудовские нефтепромыслы и приграничные территории (Саудовская Аравия на протяжении уже нескольких лет воюет с Йеменом).

Стратегия американцев предсказуема и прямолинейна. По сути, им нечего сейчас предложить Саудовской Аравии ни в плане экономики, ни финансов, ни политики, поэтому они создают для саудитов физическую, военную угрозу.

Но есть мнение, что подобными недружественными шагами американцы сделают себе только хуже, ещё сильнее сплотив лагерь противников США (ссылка):

Саудовская Аравия – ключевой игрок на рынке нефти. Удар по их нефтяной промышленности приведет не просто к росту, а к взрывному росту цен на нефть. То есть тому, чего сами американцы больше всего боятся.

Более того, Китай и Индия – одни из основных покупателей арабской нефти. В случае ее дефицита, они к кому пойдут? Конечно, к России. Будут покупать в любых количествах и по любым ценам. Останавливать экономику там никто не хочет, это же не Евросоюз.

То есть с экономической точки зрения США толкают Китай и Индию в объятия России еще сильнее. <…>

Свято место пусто не бывает и кто сказал, что Саудиты будут молча наблюдать, как на них нападают?

Естественно, усилится их военное сотрудничество с другими странами. Прежде всего, Китаем и Россией. Ну, выведут американцы своё ПВО, и что делать Эр-Рияду? Конечно, закупать российские ПВО. Турция ведь именно так и делает, считая С-400 лучшей системой в мире.

То есть в военном плане решение США толкает Саудитов в объятия России. Что от этого хорошего для американцев? Да ничего.

Добавлю, что Саудовская Аравия опасается конфликта с Ираном. Однако на этом направлении можно решить проблему без ПВО. У России хорошие отношения с Ираном — мы можем выступить посредниками, чтобы если не разрешить конфликт, то хотя бы надёжно заморозить его.