Скандалы: Свиная афера

При Волкове Мордовия вложила 680 млн рублей в неудавшийся проект «водочного короля» Сметаны

Скандально известному бизнесмену добавили долгов в рамках процедуры банкротства компании «Кристалл Лефортово». Дело тянется не первый год, и на этом фоне многие забыли, что Павел Сметана занимался не только алкоголем. Связанный с ним агрохолдинг «освоил» сотни миллионов рублей в беднейшем регионе России. Удивительно, но для тогдашнего руководителя Мордовии Владимира Волкова всё это не имело никаких правовых последствий.

22 сентября Арбитражный суд Московской области привлек российского предпринимателя Павла Сметану, основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» к субсидиарной ответственности. Сумма, которую ему предъявят, будет определена позднее, но речь явно может идти о десятках миллиардов рублей. Пять лет назад «Кристалл-Лефортово» входила в четверку крупнейших производителей водки в России. В 2017 году компания объединила продажи с алкодистрибьютером «Статус-групп». Бенефициаром последней считают бывшего главу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна.

Несколько лет назад Чуян бежал за границу на фоне уголовного дела, именно с его схемами Сметана связывает крах своего бизнеса. Напомним, в том же 2017 году «Статус-групп» объявила о банкротстве, а «Кристалл-Лефортово» закрыла все производства в стране и свернула розничную сеть. В 2019 году долги компании составили 11,6 млрд руб. Самая большая часть требований к ней (7,7 млрд руб.) приходится на ОФК банк (СКР считает Игоря Чуяна его бенефициаром), который брал кредиты под поручительство «Кристалл-Лефортово».

В 2019 году в процедуру банкротства попал и аграрный бизнес Сметаны, а именно – холдинг «Глобал Эко», производящий свинину. У него тоже остались долги, в том числе перед ВТБ и Сбербанком (примерно по миллиарду рублей перед каждым).

Директор офшоров

Павел Сметана родился в 1972 году в Молдове, в 1990-х он переехал в Россию. СМИ называют его «организатором крупнейшей финансовой пирамиды в современной России». По разным оценкам, он вместе со своим страшим компаньоном Богданом Климом (родился в украинском Тернополе) мог похитить у предприятий и банков от 20 до 60 млрд руб. Сметана являлся учредителем, директором и фактическим бенефициаром многих компаний, в том числе находящихся в юрисдикции Кипра, Люксембурга и Британских Виргинских островов. Более 30 российских компаний, задействованных в этой схеме, являлись фирмами-однодневками, созданными, по всей видимости, исключительно для вывода денег из РФ.

Насколько можно понять, Сметана (финансист по образованию) и Клим создали структуру, состоявшую из многочисленных звеньев, которые избегали перечисления денег поставщикам, банкам, налоговым органам. В нужный момент фирмы из схемы обанкротились, а кредиторы оставались с носом.

«В 2016 году собственники регионального алкохолдинга средних размеров («Глобал Эко» – Ред.) неожиданно для всего рынка стали владельцами крупнейшего оптового оператора «Статус-групп» с годовым оборотом более 40 миллиардов рублей. Сейчас уже не имеет большого значения, у кого именно был куплен «Статус», поскольку все проблемы компании начались именно после того, как 99,9 процента долей компании перешли в собственность кипрского офшора Metello Ltd, директором и секретарем которого (как гласит официальная выписка из реестра) являются Павел Сметана и Богдан Клим соответственно», – писала Lenta.Ru в 2020 году.

По информации издания, Сметана нанес ущерб не только государству и банкам, но также крупным производственным предприятиям. В числе таковых называют АО «Астраханский ЛВЗ», ООО «Золотой колос», ЗАО «Игристые вина», ООО «Белвино», ООО «Премиум», ОАО «Росспиртпром», ООО «Пантеон», ООО «ВЗАН», ООО «ВТД», ООО «Профит», ООО «Салют», общее число пострадавших – более 200.

Параллельно бизнесмен умудрился запустить руку в бюджет одного из самых бедных регионов России. Из казны небольшой республики Мордовия «ушли» почти 700 млн рублей, выделенных под расширение свиноводческого холдинга «Глобал Эко». Эта история началась в 2012 году и имеет непосредственное отношение к экс-главе региона Владимиру Волкову. Интересные совпадения в ней начинаются сразу же после того, как он возглавил республику.

Начиналось всё хорошо…

14 мая 2012 года местный парламент утвердил Волкова в должности главы Мордовии, а уже в начале июня на горизонте появился Павел Сметана. В местных СМИ он обозначился как «представитель компании «Кристалл-Лефортово». Он встретился с Владимиром Волковым и обсудил с ним возможность строительства предприятия по розливу алкогольной и безалкогольной продукции на базе бывшего завода в поселке Ялга. Сметана сообщил, что готов вложить в проект полмиллиарда рублей. Волков как будто проглотил наживку, хотя нельзя исключать, что это случилось ещё раньше.

Встреча предпринимателя и руководителя региона состоялась 8 июня. А накануне, 7 июня 2012 г., в Саранске было зарегистрировано ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово» с уставным капиталом 600 млн руб., 0,2% долей предприятия были записаны на Павла Сметану, 99,8% – на ООО «Управляющая компания «Кристалл-Лефортово», которая, в свою очередь, принадлежит Сметане (10%) и люксембургской компании «БКС Холдинг Лимитед». Навряд ли Сметана приступил бы к регистрации новой компании, не заручившись поддержкой властей.

В феврале 2013 г. ЛВЗ «Кристалл-Лефортово» запустило две новые производственные линии и начала работу в Мордовии. Сметана действительно инвестировал в саранский завод 500 млн руб, но, по всей видимости, это были не собственные средства, а кредиты.

Надо сказать, что сначала у Сметаны в Мордовии все было очень даже неплохо. Через три года ЛВЗ «Кристалл-Лефортово» вошел в ТОП-10 мордовских предприятий с самой большой выручкой (6,7 млрд руб. в 2016 году). В первый год работы завод дал республиканскому бюджету 1,7 млрд руб. в виде акцизов.

Под соусом этого успеха Сметана в мае 2014 года предложил Волкову построить в Мордовии животноводческий комплекс. Глава республики одобрил проект, и 10 сентября того же года Волкова привезли в поле возле села Слободские Дубровки в Краснослободском районе Мордовии (кстати, этот район – родина Волкова).

В чистом поле Сметана презентовал главе региона свой чудо-проект, в который он якобы был готов вложить 2 млрд руб. Ловкий предприниматель пообещал, что огромный комплекс производительностью 19 тыс. тонн мяса будет запущен в ноябре 2015 г. До конца года Сметана собирался построить дорогу к комплексу и наладить коммуникации для стройки. «А в марте-апреле выходим на площадку, в течение года строим, и планируем в ноябре завозить поголовье», – заявил он.

Дальше начались странности. Местные СМИ пишут, что дорогу к комплексу стоимостью 40 млн руб. построил не Сметана, а республика. И на этом проект заглох. Какое-то строительство началось только в 2016 году. А 10 октября 2016 г. Волков и Сметана встретились в Москве и… снова обсуждали «вопросы строительства крупного свиноводческого комплекса» в Слободских Дубровках. Но теперь стоимость проекта оценивалась почти в 4 млрд рублей, т.е. ставки выросли в два раза. Первую площадку было обещано сдать в начале 2017 года.

Но ничем не закончилось

В октябре 2017 года Волков снова побывал на стройке, которая оставалась незавершенной. К тому времени была обозначена новая дата запуска комплекса: июнь-июль 2018 года. Также прозвучало, что республика «стала частичным спонсором» проекта, вложив в него 680 млн руб.

Вскоре Павел Сметана начал тонуть в делах о банкротстве своих компаний. О мордовском свинопроекте забыли. И только в 2020 году одно из местных СМИ неожиданно вспомнило об огромных деньгах, которые потеряла республика: «680 миллионов рублей, что Мордовия дала взаймы, пропали. Арбитражный суд признал несостоявшихся свиноводов банкротами. Деньги республиканской казне так никто не вернул. И они тоже повисли как государственный долг Мордовии».

Недавно мордовская пресса сообщила, что 680 млн руб. Сметана получил от уголовно знаменитой в регионе Корпорации развития Мордовии. Местные журналисты напрямую обвиняют экс-главу Волкова в потере бюджетных денег:

«Мордовия вряд ли вернет эти деньги. Зато можно «потрогать за вымя» тех, кто принимал решение выделить на проект 680 миллионов рублей. Свиная афера «Глобал Поволжье», как известно, была прокручена в 2016–2018 г г… А блюдо «Волков в Сметане» можно подавать и холодным. Главное, чтобы оно попало на стол опытного следователя», – считают местные обозреватели.

Роман Валевский

Оригинал материала: “Наша Версия”