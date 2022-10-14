 

“Родной”: сбежавший от жены Маликов приполз обратно среди ночи

14.10.2022, 21:50, Разное
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Какие только слухи в последнее время не ходят вокруг сладкоголосого певца, а, если точнее, вокруг его отношений с женой. Не так давно народ шептался, мол, в браке с Еленой Изаксон пошла трещина. Пара вместе уже больше 20 лет, а Дмитрий Маликов стал отцом дочери Стефании и сына Марка, которого родила суррогатная мама.

В прессе недавно появилась информация о том, что артист, якобы, забрал младшего наследника и сбежал от жены. Позже музыкант опроверг эти разговоры, заявив, что просто-напросто решил покататься на лодке вместе с ребенком, а потом сделать снимок без благоверной. Да и вообще, по словам кумира миллионов, в его отношениях с женой – тишь да гладь.

О семейном счастье, кажется, говорит и песня, которая вышла у Дмитрия Маликова сегодня: поклонники уже окрестили ее треком “для любящих и влюбленных” – настолько трогательные в ней строки! В композиции “Ночное такси” лирический герой мчит к своей второй половике – так сказать, приползает ночи обратно после насыщенного дня.

“За окнами город родной. Я еду к тебе, — Я еду домой…” – пропел музыкант.

Видимо, гармония в семье, в которой артист так яро убеждает россиян, дала свои плоды, ведь у него появилось вдохновение написать столь романтичные строки. Возможно, эта песня отчасти о нем самом. Музыкант нередко покидает дом из-за работы, но возвращается обратно. Например, как передает телеканал “360”, недавно Дмитрий Маликов провел мастер-класс для учеников школы искусств в Жуковском.


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