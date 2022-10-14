 

Из подмосковного монастыре украли полтора миллиона рублей

14.10.2022, 21:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Орехово-Зуево поймали местного жителя, который подозревается в краже в особо крупном размере. Предположительно, мужчина забрал полтора миллиона рублей из подмосковного монастыря, сообщает “Радио 1”.

В полицию обратилась настоятельница монастыря, из кельи которой пропали деньги, предназначавшиеся на ремонт церкви. По данным “Вестей Подмосковья”, по подозрению задержали молодого человека, который работал при храме. По данным полиции, он узнал, где хранятся деньги, делал дубликат ключей, пришел ночью и забрал их.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.22 / Короткие волосы и челка. Самая трендовая прическа этого сезона

30.08.22 / Правительство Великобритании готово поступиться своими ценностями — лишь бы заработать

20.12.21 / «Борис Джонсон, вечеринка закончена!»

26.07.22 / В Оренбурге задержали Мамаева и Кокорина, пытавшихся пройти на футбольный матч по чужим «паспортам болельщика»

24.05.22 / Вырос без матери, а теперь красит волосы в желтый и живет в горах: каким стал старший сын Шевчука

10.08.21 / Марксизм завоевывает сердца молодых

16.10.20 / Что посмотреть осенним вечером: 5 лучших экранизаций романов Оскара Уайльда

22.07.20 / Мнение: Руки прочь от Дегтярева, Хабаровск. Отца 4 детей и “эпатажные” законопроекты он продвигал не зря

09.11.21 / Страховые компании начали аннулировать медицинские полисы, выданные противникам вакцинации

10.11.20 / Скандалы: Молдавские схемы «национального достояния»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика