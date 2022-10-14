Из подмосковного монастыре украли полтора миллиона рублей

В Орехово-Зуево поймали местного жителя, который подозревается в краже в особо крупном размере. Предположительно, мужчина забрал полтора миллиона рублей из подмосковного монастыря, сообщает “Радио 1”.

В полицию обратилась настоятельница монастыря, из кельи которой пропали деньги, предназначавшиеся на ремонт церкви. По данным “Вестей Подмосковья”, по подозрению задержали молодого человека, который работал при храме. По данным полиции, он узнал, где хранятся деньги, делал дубликат ключей, пришел ночью и забрал их.