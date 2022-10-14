Focus Online – экономическое падение Германии войдёт в учебники — как ранее её экономическое чудо

Нерациональная энергетическая политика, санкции против основного поставщика энергоресурсов — всё это приводит немецкую экономику на грань краха, считает писатель и журналист Марк Фридрих. В своей статье для Focus Online он пишет, что ФРГ должна приложить все усилия для дипломатического окончания украинского кризиса, остановить иррациональный отказ от АЭС и инвестировать в развитие.



AP

Может ли государство погибнуть — таким вопросом задаётся журналист и писатель Марк Фридрих в своей статье для Focus Online. Да, может, считает Фридрих: для этого должна погибнуть экономика страны, ведь для государства она как сердце.

Как отмечает Фридрих, состояние пациента «Германия» в последнее время сильно ухудшилось, в результате чего его пришлось перевести в отделение интенсивной терапии. На данный момент признаков остановки сердца у него не наблюдается, однако есть факторы, указывающие на риск инфаркта: к ним относятся резкий рост цен на энергию, снижение потребительской активности граждан, введение неполного рабочего дня для некоторых сотрудников, а также банкротство некоторых предприятий.

Если бы кто-нибудь в Германии ещё несколько лет назад сказал, что немцы будут обсуждать энергетический кризис, перебои с электричеством, пустые полки в магазинах и требования поставок вооружений со стороны зелёных, то такого человека назвали бы сторонником теорий заговора, отмечает Фридрих. Тем не менее всё это происходит сейчас.

Автор подчёркивает, что рост цен на энергию бьёт не только по обычным гражданам, но и по промышленности. Особенно это касается энергозатратных отраслей, таких как химическая или сталелитейная: как отмечает Фридрих, предприятия всё чаще вынуждены сокращать выпуск продукции, переводить сотрудников на неполный день, а также приостанавливать инвестиции.

Неизбежная рецессия сделает положение ещё более трудным, считает Фридрих. По его мнению, экономическое падение Германии войдёт в учебники так же, как раньше туда вошло немецкое экономическое чудо. Как отмечает автор, к августу этого года производственные издержки в ФРГ выросли на 45,8%, что является рекордом за всё время сбора таких статистических данных. Рост производственных издержек неизбежно приводит к инфляции, подчёркивает Фридрих.

Как пишет автор, нынешняя ситуация в том числе сложилась из-за санкций, которые были введены против одного из главных поставщиков дешёвых энергоресурсов — России. При этом основной негативный удар от штрафных мер принимает на себя сама Германия: Фридрих отмечает, что большая часть мирового сообщества не присоединилась к режиму санкций и продолжает торговать с Россией, в то время как ФРГ несёт экономические потери.

Автор подчёркивает, что для спасения своей экономики Германия должна переходить к срочным действиям. По мнению Фридриха, в первую очередь, ФРГ должна отказаться от своей неразумной энергетической политики и признать, что на данный момент страна не может отказаться ни от АЭС, ни от углеводородов. Кроме того, Берлин должен приложить все усилия, для того чтобы закончить украинский кризис дипломатией, а не поставками оружия. Одновременно с этим Германии нужно вкладывать средства в собственную добычу газа и развитие альтернативных источников энергии.