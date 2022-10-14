Daily Mail – «раскрыл карты» — Макрона отчитали за нежелание отвечать на ядерный удар по Украине

В последнее время НАТО неоднократно грозило отреагировать, если РФ решит использовать свой ядерный арсенал против украинских войск. Но французский президент внёс сумятицу в единство альянса, заявив, что ответный удар не будет соответствовать интересам его страны, пишет Daily Mail.



AP

Среди западных правительств растёт опасение, что российский президент может санкционировать ядерную атаку на Украине. При этом в Кремле отрицают, что намерены использовать свой арсенал, пишет Daily Mail.

В последние недели союзники по НАТО неоднократно предупреждали, что последствия такой атаки для РФ будут «ужасными». Однако в этом едином фронте появилась брешь после того, как президент Франции Эммануэль Макрон, судя по всему, исключил ответный ядерный удар из-за опасений вызвать «глобальную войну».

«Наша доктрина опирается на фундаментальные интересы страны. Они чётко определены и никак не пострадали бы напрямую, если бы, например, по Украине был нанесён баллистический ядерный удар», — заявил Макрон в телеинтервью.

Слова французского лидера возмутили британского министра обороны Бена Уоллеса. По его словам, Макрон «раскрыл свои карты», дав понять, что если Москва решит использовать ядерное оружие в украинском конфликте, то Париж не ответит ей тем же.

«Мы считаем, что если РФ применила бы ядерное оружие, то это имело бы для неё серьёзные последствия. Это нарушило бы табу 1945 года на применение ядерного оружия. И привёло бы к его (Путина. — ИноТВ) невероятной глобальной изоляции», — добавил Уоллес.

Некоторые чиновники НАТО также предположили, что заявление Макрона может нарушить «принципы сдерживания» и что ему не следовало «говорить об этом публично». Ранее высокопоставленный представитель альянса уверял, что РФ «почти наверняка вызовет физическую реакцию со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО», если она всё же нанесёт ядерный удар, напоминает издание.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что применение ядерного оружия коренным образом изменит характер украинского конфликта и будет означать пересечение очень важной черты. Он предупредил, что этот шаг будет иметь «серьёзные последствия», но отказался сообщить какие-либо подробности о возможном ответе альянса.

Министр обороны США Ллойд Остин также отказался рассуждать о том, как НАТО может отреагировать на ядерный удар, но назвал «угрозы» РФ «безрассудными» и «безответственными». «Глядя на признаки и предупреждения, я не вижу необходимости вносить какие-либо изменения в то, что мы делаем прямо сейчас», — добавил он.

Между тем десятки самолётов ВВС Британии и США направились в Европу в рамках подготовки к учениям НАТО «Стойкий полдень», которые пройдут на следующей неделе. Участники манёвров, в которых примут участие 14 стран альянса, будут отрабатывать «ядерный удар по Путину», считает издание.

По словам американских властей, учения были запланированы до начала российской спецоперации, и они регулярно проводятся примерно в это время года уже более десяти лет. Отмена манёвров из-за украинского конфликта послала бы «очень неверный сигнал», заявил Столтенберг.

Тем временем Москва готовится к ежегодным учениям стратегических ядерных сил «Гром». По словам главы НАТО, организация будет очень внимательно следить за манёврами и сохранять бдительность «не в последнюю очередь в свете завуалированных ядерных угроз и опасной риторики, которую мы наблюдаем с российской стороны», заключает Daily Mail.